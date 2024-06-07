Тагильский weekend топ-8: слушаем музыку, танцуем, ходим на выставки и просто отдыхаем

О том, чем заняться с 7 по 9 июня

Эти выходные обещают быть жаркими, поэтому советуем вам не сидеть дома. В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле будет много музыки и танцев, состоится открытие выставки, а также арт-завтрак. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей традиционной пятничной подборке.

Лето в парке (6+)

7, 8 и 9 июня

в парке имени А. П. Бондина

Парк имени А. П. Бондина подготовил целый список активностей на эти выходные. 7 июня в 15:00 — танцевально-музыкальный проект «Танцуй город» (6+). 8 июня — детская игровая программа «Русь, Россия — Родина моя!» (6+). 9 июня в 15:00 — ретро-дискотека «Назад в СССР» (6+). Все мероприятия будут проходить только в солнечную погоду, без дождя. Вход свободный.

Выступление DJ Sergey El Mariachi и DJ Dmitry Fresh (18+)

7 и 8 июня в 22:00

в баре «LOFT — комфорт холл»

«LOFT — комфорт холл» готов радовать вас атмосферными вечерами.

7 июня в 22:00 выступает DJ Sergey El Mariachi, а 8 июня в 22:00 — DJ Dmitry Fresh.

Открытие выставки Алексея Бортникова (16+)

7 июня в 17:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Выставка художника называется «Прошлое в настоящем». Автор соединяет в работах металл и дерево, создаёт уникальные объекты с глубоким смыслом.

Вход свободный.

Выступление группы «Эксклюзиф» (18+)

7 июня в 20:00

в баре «Гора»

Группу создал постоянный участник проекта «Гора песен» Максим Масленников. «Эксклюзиф» уже трижды выступал вместе с другими группами. В эту пятницу будет их первый сольный концерт, не пропусти!

Стоимость входа: 300 рублей.

Выступление группы «Кира Любавина» (18+)

8 июня в 20:00

в баре «Гора»

Группа выступит с новыми и уже полюбившимися песнями. Лидер коллектива Любовь Кириллова имеет большой опыт сольных выступлений. Является автором музыки и стихов всех исполняемых композиций.

Арт-завтрак с Ксенией Лариной (18+)

9 июня в 11:00

в отеле Demidov Plaza

Авторская лекция о современной живописи. Вы сможете поговорить о художниках, их источниках вдохновения, интеллектуальной и эмоциональной основе современного искусства. В стоимость включены игристые напитки, устрицы и лёгкие закуски. Вас ждёт приятная атмосфера и много общения.

Мастер-класс по созданию украшений из бисера (12+)

9 июня в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Аксессуары, выполненные из бисера, являются очень актуальными. Из бисера и лески плетут сумочки, чокеры, браслеты и кольца. На мастер-классе вы создадите модное изделие, чтобы украсить свой летний наряд.

Записаться можно через официальную группу музея https://vk.com/artmnt или по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Stand Up open mic (18+)

9 июня в 19:00

в баре «Гора»

И вновь наши тагильские комики отработают материал на открытом микрофоне.