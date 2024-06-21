В туристическом маршруте «Императорский», связанном с царской семьёй, появились новые знаковые места

В межрегиональном туристическом маршруте «Императорский», связанном с трагическим периодом в жизни семьи последнего российского царя Николая II на Урале и в Сибири, появились новые знаковые места.

Первые туристы отправились в путешествие по обновлённому маршруту в брендированном вагоне 20 июня. Маршрут стартует в Тюмени. В него входит посещение аутентичных кварталов этого города, термальных источников, дегустация сибирской кухни. Затем туристов ждёт Тобольск, где они посетят мемориальные объекты и музейные экспозиции, посвящённые династии Романовых. Следующей остановкой станет Алапаевск. Здесь гости побывают в Напольной школе, где в 1918 году содержались члены царской семьи и их приближённые.

«Успешный опыт реализации железнодорожных туров Свердловской и Тюменской областей дал основание считать, что межрегиональный маршрут именно этих территорий будет востребован туристами. У наших регионов есть очень важная историческая связь. Спрос на такие маршруты будет только расти, так как туристу не придётся выбирать между соседними областями, он сможет посетить все самые интересные места в ходе одной поездки, такое межрегиональное продвижение даст больше эффекта в привлечении гостей», — отметила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Концепция «Императорского маршрута» предполагает постоянное расширение географии и содержания новых историко-культурных региональных направлений. В городах, где проходит маршрут, создаются музеи и мемориальные комнаты, посвящённые императорской семье. Так, в Алапаевске 14 июля 2018 года был открыт музей памяти представителей Российского императорского дома «Напольная школа».

Свердловская область с 2017 года является регионом — участником проекта. В маршруте используется брендированный вагон, для пассажиров предусмотрены стилизованные костюмы XIX–XX веков и фотозоны, аудиогиды на русском, английском и китайском языках, в том числе адаптированные для детей. В 2023 году вагон совершил свыше 70 рейсов по «Императорскому маршруту», а за всё время реализации проекта его участниками стали более 8 тысяч человек. Развитие маршрута осуществляется в рамках регионального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».