Первое завещание Анатолия Демидова. «Украшение из изумрудов и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек, булавка для волос и брошь»

Ноябрьским вечером 1840 года на Нижнетагильский завод из Петербурга прибыл приказчик для разных поручений Петербургской домашней конторы господ Демидовых со срочным известием: «Их Светлость Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато, 1840 года ноября месяца 1-го дня изволили жениться на девице Матильде-Летиции-Вильгельмине Бонапарт». Далее в письме управляющему тагильскими заводами Анатолий Демидов просил «застолбить для него место тихое, вдали от шума и чужих глаз, для постройки впоследствии на оном охотничьего домика со звериным заказником и выходом к воде». Управляющий тут же озаботился свалившимися на его голову хлопотами, и вскоре на плане заводского посёлка появилась территория, обозначенная как Матильдово предместье.
Ни охотничьего домика, ни усадьбы на Нижнетагильском заводе Анатоль Демидов не построил, а четыре года спустя до Урала донеслись слухи о скандальном разводе супругов. Вскоре вслед за слухами на завод пришло и распоряжение Анатолия Николаевича «предать окончательному забвению» имя Матильды (к тому времени в её честь были названы рудник и платиновый прииск).
Матильда-Летиция-Вильгельмина Бонапарт-Демидова родилась в Триесте 27 мая 1820 года и была вторым ребёнком в семье младшего брата Наполеона Бонапарта Жерома и Екатерины Вюртембергской, которая, к слову, приходилась родной племянницей российской императрице Марии Фёдоровне. Отец будущей суженой Анатолия Демидова, Жером Бонапарт, успел прославиться на весь белый свет задолго до рождения Матильды, и его биография читается как захватывающий приключенческий роман. Получив военное образование, Жером поступил на службу во флот в звании лейтенанта. В 1802 году он получил под своё командование курьерское судно, но первая же встреча с английским фрегатом в открытом море привела к тому, что Жером бросил корабль и бежал в Америку, где женился на дочери английского купца и три года жил под её фамилией, боясь, что англичане выследят и пленят его. В 1806 году Жером вернулся во Францию и был назначен командиром армейского корпуса в Силезии. После заключения Тильзитского мира Жером получил под своё управление новообразованное Вестфальское королевство. Участвовал он и в русском походе своего старшего брата, где с ним осенью 1812 года произошёл очередной конфуз. Накануне боя под Салтановкой Жером был пленён казаками генерала Платова, который, узнав, что «изловчился поймать не того Буанопарту», расстроился, выпил лишку горчишной и велел «выпороть плетьми короля Ерёму в назидание иным французишкам» да отпустить принца на все четыре стороны. После боя под Салтановкой Наполеон отослал брата из армии в Кассель. В столице Вестфальского королевства Жером прожил до осени 1813 года, пока 30 сентября под городом внезапно не появился казачий отряд генерала Чернышёва. Жером, решив не искушать судьбу повторно, бежал в Париж и больше ни в каких военных кампаниях участия не принимал.
Мать Матильды, Екатерина Вюртембергская, родилась в семье наследного принца Вюртембергского королевства (входившего в состав Германской империи) Фридриха Вюртембергского и его супруги Августы Каролины 21 февраля 1783 года в Санкт-Петербурге, в то время, когда её отец гостил в России у своей сестры. Многие современники отмечали, что Екатерина действительно любила Жерома, несмотря на то, что со стороны их женитьба выглядела как акт проявления лояльности её отца Фридриха Вюртембергского к Наполеону.
После фиаско 100-дневного правления Наполеона на французский трон взошёл король Людовик XVIII. Через год он объявил всеобщую амнистию, под которую попадали и сторонники Наполеона I. Жером поспешил воспользоваться монаршей милостью и в числе первых присягнул на верность новому королю. Вскоре после этого Жером с женой уезжают во Флоренцию, где начинают жить на широкую ногу, устраивая балы и банкеты и привечая у себя в доме сторонников Наполеона, которые строили фантастические планы реставрации бонапартизма во Франции. На одном из таких приёмов Жерому представили русского миллионера, заводчика и мецената Анатолия Николаевича Демидова.
К тому времени финансовое положение Жерома заметно пошатнулось: почти вся недвижимость, принадлежащая семье, была распродана, фамильные драгоценности, включая приданое дочери, заложены. Знакомство с русским миллионером, увлечённым идеями бонапартизма, Жером решил обратить на пользу для своего кармана. Поначалу Анатоль охотно жертвовал крупные суммы, свято веря в то, что деньги идут на дело восстановления власти Бонапартов во Франции. Однако довольно скоро Демидов прозрел и стал если не сторониться общества Жерома, то посещать его как можно реже. Заметив, что «русский друг» отдаляется, Жером принимает решение сосватать за Демидова свою дочь Матильду. Тот факт, что Анатоль в тот момент был влюблен в Валентину де Сант-Альде Жонде, герцогиню Дино, его не смутил: Бонапарт-младший слыл мастером светских интрижек, и вскоре отношения герцогини Дино и Анатолия Демидова стали прохладными.
Неожиданно для всех Анатолий заинтересовался Матильдой. Девушка была очарована русским миллионером и была не против выйти за него замуж. Биографы Матильды отмечают, что уже в ходе третьей их встречи Матильда полушутя сказала Анатолию: «Мой друг, вам будет выгоднее взять меня в жёны, чем удовлетворять финансовые запросы моего отца». Демидову понравилась Матильда, и он начал оказывать ей знаки внимания: присылать роскошные букеты цветов, дарить дорогие подарки. Наконец уральский заводчик делает широкий жест — выкупает заложенные Жеромом драгоценности из приданого Матильды. Сумма выкупа шокировала всех: «русский мужик» выложил за бриллианты более миллиона тогдашних франков. А вскоре была объявлена и дата свадьбы племянницы Наполеона и князя Сан-Донато — 1 ноября 1840 года.
Первое время Анатоль и Матильда жили, что называется, душа в душу. Они съездили в свадебное путешествие по Европе, пожили на вилле Сан-Донато, устраивали приёмы и балы. Матильда даже поссорилась с тремя своими близкими подругами, которые имели неосторожность высказать на публике сомнения в привлекательности её мужа. Ближе всех из новой родни девушка сошлась с Авророй Демидовой, и эту дружбу женщины пронесли через всю жизнь. О тогдашних хороших отношениях между супругами говорит завещание, которое Анатолий в марте 1842 года зарегистрировал в Париже.
Текст его гласил: «Дата документа: 11 марта 1842 г.
Я завещаю моей любимой супруге Матильде Бонапарт всё движимое имущество, которое будет существовать на момент моей смерти, и всю недвижимость, в которой я живу во Франции и в иных местах, так же, как и недвижимость, которая мне принадлежит, находящаяся в Российской империи и других странах. Соответственно, я завещаю моей любимой супруге всё моё движимое имущество: бриллианты, украшения, золотые и серебряные вазы, предметы искусства и редкости, табакерки, ценные камни, картины, статуи, ренты и фонды, расположенные в разных городах Европы, или, точнее, активы в виде долей в обществах промышленности и торговли, активные кредиты, разные металлы и прибыль от моей недвижимости. Я также завещаю моей любимой супруге собственность в Сан-Донато, включая все вспомогательные помещения и движимое имущество, которое является неотъемлемой частью Сан-Донато, так же, как и всё недвижимое имущество, которое я приобрёл, так же, как и то, что я могу приобрести в дальнейшем в нескольких разных странах, где бы оно ни было и в чем бы оно ни состояло.
Настоящие распоряжения вступают в силу только в том единственном случае, что на день моей смерти в нашем браке не будет детей. Если же дети будут, то права моей любимой супруги будут определяться в соответствии с положениями нашего брачного договора, который был подписан 29 октября 1840 года, после которого следовал акт дарения, все привилегии и права, которыми я обладаю, перейдут к ней в необходимом объеме.
Во всех случаях, когда в нашем браке появятся дети, к моменту моей кончины моя супруга станет обладательницей свободной от обременения собственности, и я ей делаю завещательный дар без каких бы то ни было дополнительных условий:
1. Украшение из опала и с бриллиантами вокруг него, колье, пару серёжек, две подвески и одну булавку для волос.
2. Украшение из сапфира и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек и булавка для волос.
3. Украшение из изумрудов и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек, булавка для волос и брошь с красивым изумрудом, окружённым бриллиантами.
4. Украшение из кристаллов топаза и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек и две булавки для волос. Данные предметы, их характеристика, внешний вид представлены в пункте 5 нашего брачного договора.
5. Крест Командора Иерусалимского ордена, украшенный бриллиантами и маленькой розой, был помещён отдельно, а ранее хранился вместе с жемчужными украшениями, которые я передал Принцессе в соответствии с пунктом 6 нашего брачного договора.
6. Знак отличия имени Святого Джозепа Тосканского с бриллиантами.
7. Крест из Зальцбурга с бриллиантами.
Анатолий, сын Николая Демидова, служащего канцелярии его Превосходительства Императора.
Свидетель: Андрей Гудович, частный советник его Высочества Российского Императора.
Свидетель: Александр Строганов, помощник Генерального консула его Высочества Российского Императора.
Генеральный консул России подтверждает подлинность подписей, поставленных по обе стороны от подписи служащего канцелярии Анатолия де Демидова, господ графов Андрея Гудовича и Александра Строганова.
Париж, 11 марта 1842 года».
Завещание А. Н. Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1-35.jpg)
Завещание А. Н. Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1....-4.jpg)
Что произошло после этого, биографы Демидовых и историки, как российские, так и зарубежные, выясняют до сих пор. Официальная версия гласит, что стоило Анатолию Демидову надолго уехать из Флоренции, как у Матильды завёлся любовник — голландский граф, а по совместительству ещё и скульптор Альфред Эмильен O’Хара фон Нёверкерк. Причём привёл его в свой дом в том же 1842 году сам Анатолий: голландец восторгался коллекцией живописи, собранной Демидовыми в Сан-Донато, и «много лет мечтал воочию увидеть многочисленные её шедевры».
Анатоль, узнав об измене жены, отплатил ей той же монетой, возобновив отношения с Валентиной де Дино и отобрав у Матильды все подаренные им ранее драгоценности. После череды громких скандалов, о которых потом долго судачили в Европе, Анатолий и Матильда расстались.
Поначалу Демидов поставил целью разорить неверную супругу, однако затем, под влиянием ряда обстоятельств, распорядился назначить Матильде пожизненное содержание в размере 200 тысяч франков (50 тысяч рублей) в год. В исторических справочниках говорится, что сделать это ему пришлось под давлением русского царя, который вступился за племянницу своей жены. Впрочем, дело было не только в этом. Матильда порвала с Анатолием, но не перестала быть любящей и заботливой тётушкой для Павла Павловича Демидова, единственного наследника демидовских капиталов и заводов. Павел тоже любил «тётю Матильду» и доверял ей очень ответственные семейные дела. Когда после трудных родов сына Елима скоропостижно скончалась первая жена Павла Мария Мещерская, Матильда первой взяла на себя все хлопоты, связанные с похоронами, а затем окружила заботой новорождённого, став ему фактически матерью на долгие шесть лет.
В 1846 году бывшая «мадам Демидофф» переезжает в Париж и покупает дом на улице Кюрсель, где открывает литературный и художественный салон. Вскоре в салоне стал собираться весь цвет литературных, художественных и политических кругов Парижа. У неё любили бывать Гюстав Флобер, Тома Кутюр, Жюль и Эдмон де Гонкуры, Проспер Мериме, Теофиль Готье, русские писатели Иван Тургенев и Владимир Соллогуб. Завсегдатаем салона были герцог Максимилиан Лейхтенбергский, именем которого была названа улица в Нижнетагильском посёлке, и Луи-Наполеон (Наполеон III). Матильда и сама пробовала себя в прозе, поэзии и рисовании. На литературном поприще у неё сразу как-то не заладилось. Зато в живописи успехи были. Ряд её работ сохранился до наших дней в частных коллекциях и фондах французских музеев.
После развода с Матильдой Анатолий Николаевич составил новое завещание. Всё своё движимое и недвижимое имущество он завещал единственному племяннику Павлу. После развода бывшие супруги неоднократно встречались на приёмах и светских раутах и, по свидетельству очевидцев, «вели себя так, словно между ними не было вражды или неприязни». За несколько лет до своей кончины Анатолий вернул Матильде отнятые у неё драгоценности, которые она вскоре выгодно продала через знакомого ювелира Луи Франсуа Картье — основателя известного ныне бренда. Половину вырученных денег Матильда отдала любимому племяннику, а оставшиеся пустила на содержание своего салона и поддержку нескольких парижских фотографов, которые, по её мнению, делали многое для развития французской фотографической школы.
(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»