Первое завещание Анатолия Демидова. «Украшение из изумрудов и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек, булавка для волос и брошь»

Ноябрьским вечером 1840 года на Нижнетагильский завод из Петербурга прибыл приказчик для разных поручений Петербургской домашней конторы господ Демидовых со срочным известием: «Их Светлость Анатолий Николаевич Демидов, князь Сан-Донато, 1840 года ноября месяца 1-го дня изволили жениться на девице Матильде-Летиции-Вильгельмине Бонапарт». Далее в письме управляющему тагильскими заводами Анатолий Демидов просил «застолбить для него место тихое, вдали от шума и чужих глаз, для постройки впоследствии на оном охотничьего домика со звериным заказником и выходом к воде». Управляющий тут же озаботился свалившимися на его голову хлопотами, и вскоре на плане заводского посёлка появилась территория, обозначенная как Матильдово предместье.

Ни охотничьего домика, ни усадьбы на Нижнетагильском заводе Анатоль Демидов не построил, а четыре года спустя до Урала донеслись слухи о скандальном разводе супругов. Вскоре вслед за слухами на завод пришло и распоряжение Анатолия Николаевича «предать окончательному забвению» имя Матильды (к тому времени в её честь были названы рудник и платиновый прииск).

Матильда-Летиция-Вильгельмина Бонапарт-Демидова родилась в Триесте 27 мая 1820 года и была вторым ребёнком в семье младшего брата Наполеона Бонапарта Жерома и Екатерины Вюртембергской, которая, к слову, приходилась родной племянницей российской императрице Марии Фёдоровне. Отец будущей суженой Анатолия Демидова, Жером Бонапарт, успел прославиться на весь белый свет задолго до рождения Матильды, и его биография читается как захватывающий приключенческий роман. Получив военное образование, Жером поступил на службу во флот в звании лейтенанта. В 1802 году он получил под своё командование курьерское судно, но первая же встреча с английским фрегатом в открытом море привела к тому, что Жером бросил корабль и бежал в Америку, где женился на дочери английского купца и три года жил под её фамилией, боясь, что англичане выследят и пленят его. В 1806 году Жером вернулся во Францию и был назначен командиром армейского корпуса в Силезии. После заключения Тильзитского мира Жером получил под своё управление новообразованное Вестфальское королевство. Участвовал он и в русском походе своего старшего брата, где с ним осенью 1812 года произошёл очередной конфуз. Накануне боя под Салтановкой Жером был пленён казаками генерала Платова, который, узнав, что «изловчился поймать не того Буанопарту», расстроился, выпил лишку горчишной и велел «выпороть плетьми короля Ерёму в назидание иным французишкам» да отпустить принца на все четыре стороны. После боя под Салтановкой Наполеон отослал брата из армии в Кассель. В столице Вестфальского королевства Жером прожил до осени 1813 года, пока 30 сентября под городом внезапно не появился казачий отряд генерала Чернышёва. Жером, решив не искушать судьбу повторно, бежал в Париж и больше ни в каких военных кампаниях участия не принимал.

Мать Матильды, Екатерина Вюртембергская, родилась в семье наследного принца Вюртембергского королевства (входившего в состав Германской империи) Фридриха Вюртембергского и его супруги Августы Каролины 21 февраля 1783 года в Санкт-Петербурге, в то время, когда её отец гостил в России у своей сестры. Многие современники отмечали, что Екатерина действительно любила Жерома, несмотря на то, что со стороны их женитьба выглядела как акт проявления лояльности её отца Фридриха Вюртембергского к Наполеону.



Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет Матильды Бонапарт (1850 г.) (общ. достояние)



После фиаско 100-дневного правления Наполеона на французский трон взошёл король Людовик XVIII. Через год он объявил всеобщую амнистию, под которую попадали и сторонники Наполеона I. Жером поспешил воспользоваться монаршей милостью и в числе первых присягнул на верность новому королю. Вскоре после этого Жером с женой уезжают во Флоренцию, где начинают жить на широкую ногу, устраивая балы и банкеты и привечая у себя в доме сторонников Наполеона, которые строили фантастические планы реставрации бонапартизма во Франции. На одном из таких приёмов Жерому представили русского миллионера, заводчика и мецената Анатолия Николаевича Демидова.



Анатолий Николаевич Демидов (фото 1860-х гг.) (общ. достояние)



К тому времени финансовое положение Жерома заметно пошатнулось: почти вся недвижимость, принадлежащая семье, была распродана, фамильные драгоценности, включая приданое дочери, заложены. Знакомство с русским миллионером, увлечённым идеями бонапартизма, Жером решил обратить на пользу для своего кармана. Поначалу Анатоль охотно жертвовал крупные суммы, свято веря в то, что деньги идут на дело восстановления власти Бонапартов во Франции. Однако довольно скоро Демидов прозрел и стал если не сторониться общества Жерома, то посещать его как можно реже. Заметив, что «русский друг» отдаляется, Жером принимает решение сосватать за Демидова свою дочь Матильду. Тот факт, что Анатоль в тот момент был влюблен в Валентину де Сант-Альде Жонде, герцогиню Дино, его не смутил: Бонапарт-младший слыл мастером светских интрижек, и вскоре отношения герцогини Дино и Анатолия Демидова стали прохладными.

Неожиданно для всех Анатолий заинтересовался Матильдой. Девушка была очарована русским миллионером и была не против выйти за него замуж. Биографы Матильды отмечают, что уже в ходе третьей их встречи Матильда полушутя сказала Анатолию: «Мой друг, вам будет выгоднее взять меня в жёны, чем удовлетворять финансовые запросы моего отца». Демидову понравилась Матильда, и он начал оказывать ей знаки внимания: присылать роскошные букеты цветов, дарить дорогие подарки. Наконец уральский заводчик делает широкий жест — выкупает заложенные Жеромом драгоценности из приданого Матильды. Сумма выкупа шокировала всех: «русский мужик» выложил за бриллианты более миллиона тогдашних франков. А вскоре была объявлена и дата свадьбы племянницы Наполеона и князя Сан-Донато — 1 ноября 1840 года.

Первое время Анатоль и Матильда жили, что называется, душа в душу. Они съездили в свадебное путешествие по Европе, пожили на вилле Сан-Донато, устраивали приёмы и балы. Матильда даже поссорилась с тремя своими близкими подругами, которые имели неосторожность высказать на публике сомнения в привлекательности её мужа. Ближе всех из новой родни девушка сошлась с Авророй Демидовой, и эту дружбу женщины пронесли через всю жизнь. О тогдашних хороших отношениях между супругами говорит завещание, которое Анатолий в марте 1842 года зарегистрировал в Париже.



Завещание А. Н. Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1..-7.jpg)



Текст его гласил: «Дата документа: 11 марта 1842 г.

Я завещаю моей любимой супруге Матильде Бонапарт всё движимое имущество, которое будет существовать на момент моей смерти, и всю недвижимость, в которой я живу во Франции и в иных местах, так же, как и недвижимость, которая мне принадлежит, находящаяся в Российской империи и других странах. Соответственно, я завещаю моей любимой супруге всё моё движимое имущество: бриллианты, украшения, золотые и серебряные вазы, предметы искусства и редкости, табакерки, ценные камни, картины, статуи, ренты и фонды, расположенные в разных городах Европы, или, точнее, активы в виде долей в обществах промышленности и торговли, активные кредиты, разные металлы и прибыль от моей недвижимости. Я также завещаю моей любимой супруге собственность в Сан-Донато, включая все вспомогательные помещения и движимое имущество, которое является неотъемлемой частью Сан-Донато, так же, как и всё недвижимое имущество, которое я приобрёл, так же, как и то, что я могу приобрести в дальнейшем в нескольких разных странах, где бы оно ни было и в чем бы оно ни состояло.

Настоящие распоряжения вступают в силу только в том единственном случае, что на день моей смерти в нашем браке не будет детей. Если же дети будут, то права моей любимой супруги будут определяться в соответствии с положениями нашего брачного договора, который был подписан 29 октября 1840 года, после которого следовал акт дарения, все привилегии и права, которыми я обладаю, перейдут к ней в необходимом объеме.

Во всех случаях, когда в нашем браке появятся дети, к моменту моей кончины моя супруга станет обладательницей свободной от обременения собственности, и я ей делаю завещательный дар без каких бы то ни было дополнительных условий:

1. Украшение из опала и с бриллиантами вокруг него, колье, пару серёжек, две подвески и одну булавку для волос.

2. Украшение из сапфира и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек и булавка для волос.

3. Украшение из изумрудов и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек, булавка для волос и брошь с красивым изумрудом, окружённым бриллиантами.

4. Украшение из кристаллов топаза и с бриллиантами, в комплект входят гребень, диадема, колье, пара серёжек и две булавки для волос. Данные предметы, их характеристика, внешний вид представлены в пункте 5 нашего брачного договора.

5. Крест Командора Иерусалимского ордена, украшенный бриллиантами и маленькой розой, был помещён отдельно, а ранее хранился вместе с жемчужными украшениями, которые я передал Принцессе в соответствии с пунктом 6 нашего брачного договора.

6. Знак отличия имени Святого Джозепа Тосканского с бриллиантами.

7. Крест из Зальцбурга с бриллиантами.

Анатолий, сын Николая Демидова, служащего канцелярии его Превосходительства Императора.

Свидетель: Андрей Гудович, частный советник его Высочества Российского Императора.

Свидетель: Александр Строганов, помощник Генерального консула его Высочества Российского Императора.

Генеральный консул России подтверждает подлинность подписей, поставленных по обе стороны от подписи служащего канцелярии Анатолия де Демидова, господ графов Андрея Гудовича и Александра Строганова.

Париж, 11 марта 1842 года».

Завещание А. Н. Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1-35.jpg) Завещание А. Н. Демидова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1....-4.jpg)

Что произошло после этого, биографы Демидовых и историки, как российские, так и зарубежные, выясняют до сих пор. Официальная версия гласит, что стоило Анатолию Демидову надолго уехать из Флоренции, как у Матильды завёлся любовник — голландский граф, а по совместительству ещё и скульптор Альфред Эмильен O’Хара фон Нёверкерк. Причём привёл его в свой дом в том же 1842 году сам Анатолий: голландец восторгался коллекцией живописи, собранной Демидовыми в Сан-Донато, и «много лет мечтал воочию увидеть многочисленные её шедевры».



Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет Альфреда Эмильена фон Нёверкерка (1852 г.) (общ. достояние)



Анатоль, узнав об измене жены, отплатил ей той же монетой, возобновив отношения с Валентиной де Дино и отобрав у Матильды все подаренные им ранее драгоценности. После череды громких скандалов, о которых потом долго судачили в Европе, Анатолий и Матильда расстались.

Поначалу Демидов поставил целью разорить неверную супругу, однако затем, под влиянием ряда обстоятельств, распорядился назначить Матильде пожизненное содержание в размере 200 тысяч франков (50 тысяч рублей) в год. В исторических справочниках говорится, что сделать это ему пришлось под давлением русского царя, который вступился за племянницу своей жены. Впрочем, дело было не только в этом. Матильда порвала с Анатолием, но не перестала быть любящей и заботливой тётушкой для Павла Павловича Демидова, единственного наследника демидовских капиталов и заводов. Павел тоже любил «тётю Матильду» и доверял ей очень ответственные семейные дела. Когда после трудных родов сына Елима скоропостижно скончалась первая жена Павла Мария Мещерская, Матильда первой взяла на себя все хлопоты, связанные с похоронами, а затем окружила заботой новорождённого, став ему фактически матерью на долгие шесть лет.

В 1846 году бывшая «мадам Демидофф» переезжает в Париж и покупает дом на улице Кюрсель, где открывает литературный и художественный салон. Вскоре в салоне стал собираться весь цвет литературных, художественных и политических кругов Парижа. У неё любили бывать Гюстав Флобер, Тома Кутюр, Жюль и Эдмон де Гонкуры, Проспер Мериме, Теофиль Готье, русские писатели Иван Тургенев и Владимир Соллогуб. Завсегдатаем салона были герцог Максимилиан Лейхтенбергский, именем которого была названа улица в Нижнетагильском посёлке, и Луи-Наполеон (Наполеон III). Матильда и сама пробовала себя в прозе, поэзии и рисовании. На литературном поприще у неё сразу как-то не заладилось. Зато в живописи успехи были. Ряд её работ сохранился до наших дней в частных коллекциях и фондах французских музеев.



Матильда Бонапарт. Автопортрет (рис. 1860-х гг.) (общ. достояние)



После развода с Матильдой Анатолий Николаевич составил новое завещание. Всё своё движимое и недвижимое имущество он завещал единственному племяннику Павлу. После развода бывшие супруги неоднократно встречались на приёмах и светских раутах и, по свидетельству очевидцев, «вели себя так, словно между ними не было вражды или неприязни». За несколько лет до своей кончины Анатолий вернул Матильде отнятые у неё драгоценности, которые она вскоре выгодно продала через знакомого ювелира Луи Франсуа Картье — основателя известного ныне бренда. Половину вырученных денег Матильда отдала любимому племяннику, а оставшиеся пустила на содержание своего салона и поддержку нескольких парижских фотографов, которые, по её мнению, делали многое для развития французской фотографической школы.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»