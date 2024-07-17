«Педагоги считали, что это сложно, непонятно и не сделает их жизнь лучше». Как екатеринбургская IT-компания «Интерактивные системы» внедряла новые методы обучения, которые сегодня используют по всей стране (ВИДЕО)

IT-компания «Интерактивные системы» из Екатеринбурга, которая на рынке уже 9 лет, является одним из ведущих производителей и интеграторов интерактивных комплексов и программного обеспечения в области образования не только в Свердловской области, но и в стране. Кроме того, компания занимается разработкой образовательных методик, согласно федеральной образовательной программе (ФОП) и актуальному вектору развития образования, установкой и обслуживанием интерактивного оборудования в учреждениях. В рамках совместного проекта Агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес IT-технологии» мы поговорили с тремя сооснователями компании «Интерактивные системы» Павлом Быковым, Олегом Матаковым и Константином Мухиным об особенностях работы в сфере образования.

«Интерактивные системы» имеет три флагманских продукта: программно-аппаратный комплекс «Колибри», программно-мультимедийный комплекс «Кубик» и творческую студию «Муза». Каждый из этих продуктов обладает уникальными функциями и предназначен для различных целей. Например, «Колибри» используется в детских садах и начальной школе, а также в музеях и библиотеках. В нём уже есть программы для организации различных видов деятельности детей — игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, проектной и двигательной. «Кубик» оснащён датчиком распознавания движения и включает в себя программы «Безопасность ПДД» и «Страна чудес», также с помощью него можно проводить реабилитацию людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, развивать двигательную активность и изучать правила дорожного движения с эффектом погружения в реальную дорожную ситуацию в безопасных условиях. Творческая студия «Муза» позволяет создавать мультфильмы и изображения для книг.

В компании гордятся программами для изучения профессий и для ранней профориентации детей, есть блок по финансовой грамотности «Копеечка к копеечке» и «Копеечка 5+». В планах — разработка новых продуктов, например, учебный комплекс по патриотическому воспитанию.

«Миссия компании — это всесторонняя помощь образовательным организациям и учреждениям в сфере культуры в формировании собственной эффективной образовательной среды. Мы себя позиционируем прежде всего, как интеграторы нашего продукта. Мы сами привозим оборудование, настраиваем его, обучаем педагогов, а также мы всегда на связи со своими клиентами», — рассказывает директор по связям с общественностью Павел Быков.

Особое внимание в компании уделяется созданию продуктов, учитывающих современные тенденции в образовании, включая инклюзию и разработку программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все специализированные программы, разработанные компанией, внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В каждом программно-аппаратном комплексе «Колибри» есть доступ к игровому центру «Сова», сейчас внутри него существует уже более 600 готовых игр. Совместно с педагогами из разных городов России компания занимается наполнением этой базы. У каждой методической разработки указан свой автор, вся информация есть в открытом доступе для педагогов по всей России и в странах СНГ, которые пользуются интерактивным оборудованием компании. Свои наработки преподаватели используют в аттестации и даже выходят со своими проектами на гранты и защищают магистерские диссертации.

Все обновления ПО клиентам предоставляются бесплатно. Кроме того, все комплексы компании работают локально, без необходимости подключения к интернету. Первый продукт, который придумали в «Интерактивных системах», — это игра, а затем тренажёр по изучению правил дорожного движения.

«Мы начинали с Сергеем, одним из основателей компании, разрабатывать мобильные приложения и игры для телефонов. Нас это занятие очень увлекло, и мы задумались, как наши приложения могут нести пользу. Так появилась идея создать подвижные игры по правилам дорожного движения. Но на тот момент у нас не было программистов, которые смогли бы реализовать функцию распознавания движения, и мы познакомились с ребятами, с которыми работаем до сих пор. Затем мы обратились в детский сад для разработки методики, и встретили педагогов, которым было интересно с нами сотрудничать. Когда первая версия игры была готова, мы стали презентовать её в детских садах и согласовывать игру с отделом пропаганды ГИБДД. В итоге получилась большая игра, которая помогает детям в изучении правил дорожного движения», — вспоминает директор по разработке Олег Матаков.

Компания прошла долгий путь, чтобы завоевать доверие и признание в образовательной среде. Когда они только начинали свою деятельность, рассказывают её основатели, многие работники образования относились к интерактиву негативно, считая его сложным и непонятным. Пришлось приложить определённые усилия, убеждать людей в пользе таких продуктов и они, постепенно, изменили это мнение. Сотрудники «Интерактивных систем» лично приходили в учебные заведения, демонстрировали преимущества интерактивного оборудования и помогали внедрять его в образовательный процесс.

«Педагоги считали, что это сложно, непонятно и никаким образом не делает их жизнь лучше. Мы брали дрели, молотки, прочее, сами приходили в садик, давали демо-программы, бесплатно настраивали уже существующее оборудование. Наша основная задача была сломать эту стену, мы показали, что дети воспринимают интерактив легко, и информация в таком формате даётся им проще. Также мы объясняли, что интерактив это не панацея, а один из инструментов, который можно внедрить в процесс обучения», — делится директор по связям с общественностью Павел Быков.

Он подчёркивает важность интерактивного оборудования в работе с детьми с ОВЗ. Компания «Интерактивные системы» активно участвует в образовательных выставках и конференциях, где представляет свои продукты и делится опытом с коллегами. Они также сотрудничают с государственными органами и образовательными учреждениями, чтобы улучшить качество образования и сделать его более доступным и современным.

«Конкуренция в этой сфере была всегда достаточно высокая, потому что рынок государственных поставок и поставок в образование интересный. Интеграция, установка оборудования, дальнейшая поддержка клиентов — все эти опции стоят нам больших сил и средств. Иногда случается, что сторонние компании поставляют оборудование, хотя это не является их продуктом, и когда у пользователей оборудования возникают вопросы, они начинают звонить нам. В любом случае мы всем помогаем и пытаемся настроить оборудование, даже если оно было приобретено не напрямую у нас», — рассказывает коммерческий директор Константин Мухин.

Он акцентирует внимание на том, что компания стремится не только продавать оборудование, но и интегрировать его в образовательный процесс, обучая педагогов и оказывая техническую поддержку.

Кроме того, компания регулярно проводит тренинги и семинары для педагогов, чтобы помочь им освоить новые технологии и эффективно использовать интерактивное оборудование в своей работе. Это способствует повышению качества образования и улучшению результатов обучающихся.

Помимо сотрудничества с дошкольными учреждениями, компания поставляет продукцию для школ, колледжей и вузов. Для них есть интерактивные многофункциональные комплексы, которые могут сочетать в себе и привычную магнитно-маркерную или меловую доску и сенсорный моноблок со встроенным компьютером. Также продукцию компании можно встретить в учреждениях культуры: библиотеках, музеях, домах творчества.

Главный офис «Интерактивных систем» находится в Екатеринбурге, но география деятельности компании охватывает всю Россию, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В каждом регионе есть представители, готовые помочь в решении любых проблем, связанных с интерактивным оборудованием.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются IT-технологиями. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес». С его помощью предприниматели смогут рассказать большой аудитории о своих компаниях, создаваемых ими продуктах и услугах в сфере IT и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме коротко расскажите о вашей компании: как долго работаете на рынке IT, наиболее интересные реализованные проекты, в чём ваши конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес IT». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».