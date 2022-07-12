Педагоги Нижнего Тагила вышили трёхметровый герб к 300-летию города 

В Нижнем Тагиле более 200 педагогов, воспитателей и школьников вышили крестиком гигантский герб Нижнего Тагила. Идея проекта появилась у педагогов ГДДЮТ Любови Пименовой, Ольги Анкудиновой и Марины Пироговой ещё в 2017 году, и вот, к юбилею Нижнего Тагила команда успела воплотить затею в жизнь.

Как сообщают в ГДДЮТ, за время работы было вышито 208 кусочков ткани размером 15х21 сантиметров. На работу ушло более 2000 мотков ниток, а мастерицы вышили 1 млн 167 тысяч крестиков. Размер гобелена составил 2,5 на 3 метра, а вес — 15 килограммов.