Жителей Нижнего Тагила приглашают помочь в создании гигантского герба города, чтобы успеть к его 300-летию

В Городском Дворце детского и юношеского творчества создают самый большой герб, вышитый крестиком. Сделать полотно размером 2,5 на 3 метра решили в 2017 году педагоги дворца, в процессе к работе присоединились ученики и учителя тагильских школ.

Герб готовят к 300-летию Нижнего Тагила. По задумке его создателей, произведение должно попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой вышитый крестиком герб.

«Вышивку полотна мы начали в 2017 году. И у нас получился такой долгосрочный проект, в котором принимает участие большое число горожан. Мы вдохновились огромным лоскутным одеялом и тоже решили сделать что-то особенное для своего города», — рассказывает педагог дополнительного образования ГДДЮТ Любовь Пименова.

С помощью специальной программы педагоги Дворца детского и юношеского творчества сделали схему герба для вышивки крестиком и увеличили её в несколько раз. Над полотном работали не только во дворце, в создании принимали участие все желающие. Активнее всего трудились воспитанники школ № 30 и 43, также акцией заинтересовались и члены совета ветеранов.

По словам Любови Пименовой, ни она, ни другие коллеги, организовавшие акцию, не занимались шитьём. Сама педагог работает со стеклом и занимается пайкой, а вышивку крестиком освоила уже в процессе.

«Я вообще не шью, с детьми мы занимаемся витражным искусством. Но это не помешало начать реализовывать идею: я научилась вышивать и сделала восемь кусочков. Сейчас осталось доделать совсем немного — 22 кусочка размером 15 на 20 сантиметров. К сожалению, некоторые вышивальщики взяли лоскуты и не возвращают готовые работы», — говорит Любовь Пименова.

К акции «Герб города своими руками» можно присоединиться и сейчас. Получить схему вышивки и номера ниток все желающие могут у организаторов акции в группе во «ВКонтакте».