«Отмечать парадами, фейерверками да гуляньями всеношными». История празднования Нового года от Петра I до наших дней

Самый любимый праздник в году в России имеет давнюю и непростую историю.

Началась она 20 декабря лета 7208 от сотворения мира с указа царя Петра I, в котором говорилось, что Новый год на Руси теперь будут отмечать 1 января, а не 1 сентября, как прежде, и следующее новолетие следует считать 1700 от Рождества Христова. Ночь с 31 декабря на 1 января нового 1700 года надлежало «отмечать парадами, фейерверками да гуляньями всеношными». А тем, «кто препятствия сему чинить удумает, быть битым кнутом с наложением бесчестия на весь его род». Указ приняли положительно, и случаев открытого саботажа отмечено не было, хотя на протяжении ещё нескольких десятков лет наши предки нарушали его, продолжая отмечать «старый» Новый год в первый день осени.

После Октябрьской революции в головах у победившего пролетариата кипела густая каша из лозунгов, обещаний светлого будущего и надежд, связанных с грянувшими переменами. Появлялись новые имена, новые названия, новые праздники, а Новый год был объявлен «порождением буржуазного строя», и празднование его отменили. К слову, идея запретить праздник изначально исходила вовсе не от большевиков. Первыми о запрете церковных праздников и отмене их на государственном уровне заговорили депутаты-анархисты. Именно они предложили вместо прежних праздников, «которые были навязаны пролетариату и крестьянству попами, помещиками и буржуазией», отмечать новые, пролетарские. Их инициативу поддержал один из лидеров революции Лев Троцкий, который с присущей ему энергией принялся проводить эту идею в жизнь. Однако Троцкий и его сторонники смогли добиться лишь отмены публичного празднования Нового года. Отмечать его продолжали, но уже исключительно на бытовом уровне.

Что касается официального отношения властей к празднику, то оно было двойственным. 17 июля 1920 года Совет народных комиссаров утвердил перечень праздничных дней, который выглядел так: 1 января — Новый год, 7 и 8 января — Рождество, 22 января — День 9 января 1905 года, 12 марта — День низвержения самодержавия, 18 марта — День Парижской коммуны, 1 и 2 мая — Пасха. В июне праздничными днями считались 13-е (Вознесение), 23-е (Троица) и 24-е (Духов день), в августе не работали в Преображение и Успение. Заканчивался список праздником 7 Ноября.



Календарь на 1921 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/7550143/vDNX1LnP_BMSm91DRKddgg4737/ocr)



Позднее, в 1920-х годах, этот перечень несколько раз изменялся. Так, Рождество стали отмечать 25 и 26 декабря, 1 и 2 мая были объявлены Днями Интернационала, добавился День Конституции — 7 июля. Кстати, нерабочим днём 1 января стало вовсе не после Октябрьской революции, как считали в советские времена, а за 20 лет до неё. В законе «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» от 2 июня 1897 года день празднования Нового года 1 января был объявлен нерабочим.



Табель-календарь 1929 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://eratayn.com/images/Statiy/Epokha-sssr/42-kalendarnaya-revolyutsiya/kalendar.png)



Несмотря на то, что 1 января официально оставалось праздничным днём, никакие мероприятия по празднованию Нового года не проводились. Массовые гуляния пробовали заменить спортивными соревнованиями и концертами самодеятельности, была развёрнута пропагандистская кампания по запрету рубки ёлок, велась «просветительская» работа через газеты и лекции в клубах, на заводах и фабриках. Одним словом, делалось всё, чтобы отвратить обывателя от праздника. В 1930 году 1 января и вовсе стало обычным рабочим днём.

Официально реабилитация Нового года началась в 1935-м, когда в Харькове по инициативе члена Президиума ЦИК Павла Постышева был организован детский новогодний утренник. Событие это попало на полосы центральных газет и вызвало большой общественный резонанс. Публичные празднования Нового года возобновились в 1937 году. Причём сразу и с размахом. В Москве были установлены две огромные ёлки: одна в парке имени Горького, вторая на Манежной площади. Третья, главная ёлка Страны Советов была установлена в Доме Союзов, где 1 января состоялся бал-карнавал для отличников учёбы. С тех пор новогодние балы в Доме Союзов и Кремлёвские ёлки стали традиционными. Билеты на главную ёлку распределялись среди отличников школ и училищ. Столичный почин тут же подхватили на местах.

По легенде, гуляющей в СМИ по сей день, причиной возрождения масштабного празднования Нового года стал разговор между наркомом тяжпрома Лазарем Кагановичем и генсеком ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, который состоялся в октябре 1937-го. Якобы, когда Каганович спросил у Сталина: «Где будем ставить главную ёлку?», тот ответил: «У нас все ёлки главные». Эти слова были восприняты буквально и расценены как приказ приравнять к Кремлёвской ёлке все ёлки страны. В действительности же повышенное внимание к новогодним ёлкам было вызвано 15-летием со дня принятия Договора об образовании СССР, который вступил в силу 30 декабря 1922 года, и празднование юбилея, по мнению организаторов, должно было плавно перетечь в празднование Нового года.

С ёлками, надо сказать, тоже не всё было просто. Издав указ о переносе празднования Нового года с 1 сентября на 1 января, царь Пётр тут же издал другой указ, запрещающий рубить ёлки без особого разрешения. Причина была простой: в те годы страна нуждалась в добротном строительном лесе, которого в европейской части России было очень мало. Поэтому первые годы в качестве главного символа Нового года вместо елей использовали еловые или берёзовые ветки. Позднее право на рубку ели начали продавать по дикой для того времени цене — рубль серебром за аршин. Полутораметровая ёлочка выходила по цене нетели, что для подавляющего большинства населения было неприемлемо. Как следствие, вплоть до середины XIX века это самое подавляющее большинство обходилось еловыми ветками, а чаще и вовсе без них.

Ёлочные игрушки тоже появились не сразу. Лишь во второй половине XIX века наряду с орехами и крашеными яйцами на ветках стали появляться глиняные свистульки и деревянные игрушки, а также раскрашенные еловые и сосновые шишки, конфеты и яблоки. Стеклянные ёлочные украшения вошли в обиход в конце XIX века, но долгое время были непопулярны из-за хрупкости и дороговизны. Кстати, ёлочные игрушки из бумаги, картона, папье-маше и ваты вплоть до середины 1950-х годов составляли основу ёлочно-игрушечного арсенала в большинстве домов советских граждан. Для их изготовления не требовалось особое оборудование, а материалы были дёшевы и всегда доступны.

В Нижнем Тагиле производством таких ёлочных игрушек занимались артели и мастера-надомники. Изготавливались ёлочные игрушки и на уроках труда в школах, и в кружках «Умелые руки» в клубах и Домах пионеров. В нашем городе работали несколько артелей, которые занимались созданием украшений для новогодних ёлок. В конце 1960-х в Тагиле было решено организовать цех ёлочной игрушки как подразделение филиала Свердловской фабрики детской игрушки. В результате появились сразу два цеха: картонажный и стеклодувный. Картонажный цех находился на улице Вогульской. Здесь изготавливали маски из папье-маше, игрушки из картона, бумаги, ваты и полимерных материалов. Стеклодувный цех был расположен на площадях бывших показательных мастерских земского училища в месте слияния Липового тракта и улицы Черных. Здесь делали стеклянные ёлочные игрушки и занимались их росписью.

Дом № 54 на ул. Вогульской, в цоколе которого находился картонажный цех (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Здание, где располагался стеклодувный цех (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Byvshij-zavod-jolochnyh-igrushek-na-ul.-Chernyh-Lipovyj-trakt.jpg)

Цех ёлочной игрушки в Нижнем Тагиле обеспечивал своей продукцией не только наш город, но и близлежащие города области: Кушву, Красноуральск, Верхнюю Туру и ряд других. Его закрыли в 1995-м. Мода на ёлочные украшения с течением времени менялась. В 1950-х годах очень популярны были наборные украшения из стекла: подвески и бусы. В 1960-х — стеклянные ёлочные верхушки в виде кремлёвских звёзд. В середине 1970-х в моду вошли игрушки из пенопласта.

Продукция Нижнетагильского цеха ёлочной игрушки (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Продукция Нижнетагильского цеха ёлочной игрушки (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Продукция Нижнетагильского цеха ёлочной игрушки (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

В XIX столетии появляются традиции, без которых в наши дни невозможно представить празднование Нового года. Так, пить в новогоднюю ночь шампанское начали только после взятия Парижа в 1814 году. Тогда же зарождается традиция проведения пышных новогодних балов и приёмов с ёлками. Поначалу это практиковалось только в дворянских сообществах, но к последней четверти века публичные ёлки с застольями и гуляниями начинает устраивать и купечество.

Рабочие заводских посёлков и крестьяне праздновали Новый год куда проще: катались на санях с гор, колядовали, устраивали гуляния. У городских обывателей популярностью пользовалось и катание на коньках.

Нижнетагильский заводской посёлок мало чем отличался от других в плане празднования Нового года. В начале XX века здесь вошли в моду святочные маскарады, которые устраивались в купеческом клубе. Для детей новогодние праздники в Нижнем Тагиле начали проводиться сначала в Авроринском приюте, а затем в земских школах. Подарки были простые, основной упор делался на угощения. Детям раздавали конфеты, пряники, печенье, запечённые яблоки в сахарной глазури и другие лакомства, недоступные для большинства в повседневной жизни.

После Октябрьской революции и Гражданской войны на долгие годы празднование Нового года стало сугубо домашним мероприятием. Лишь в середине 1930-х новогодний праздник возвращается на улицы города. Во дворах появляются снежные городки, созданные руками энтузиастов. Кое-где ставят ёлки. Возвращается и традиция массовых новогодних гуляний. Правда, в те времена в городе практически не было подходящих мест для их проведения. Исключение составляли лишь парки отдыха «Уралвагонзавода» и НТМЗ. Позднее снежные городки с ёлками начали устраивать и в парках, и на площадках перед ДК. В период бурного послевоенного развития города и массовой застройки всё чаще вставал вопрос о месте установки главной ёлки города. Предлагалось несколько вариантов, в том числе парк имени Бондина. В конце концов выбор пал на Театральную площадь.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//Novogodnjaja-ploshhad-1970-80-gg.jpg)



Помимо собственно ёлки, на Театральной площади возводили помост для выступления творческих коллективов и снежный городок с горками для взрослых и детей, сказочными фигурами во главе с Дедом Морозом, различными аттракционами. В 1950-х, 1960-х и 1970-х технологии возведения фигур и горок из искусственно приготовленного льда ещё не было, снег возили на Театральную площадь едва ли не со всего города, а иногда караваны самосвалов отправлялись за снегом в пригород. В те годы, когда снега выпадало мало, снежные горки заменяли деревянными, а фигуры сказочных персонажей и героев мультфильмов — большими фанерными щитами с нарисованными сюжетами из сказок.

Строительство ледового городка на Театральной площади (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//Rabotniki-Gorkomhoza-na-Teatralnoj-ploshhadi-1993-god-NTGI-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.-1N.D.3608.jpg) Строительство ледового городка на Театральной площади (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//Ustanovka-elki-na-Teatralnoj-ploshhadi-1993-god-NTGI-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N.D.3602.jpg)

Кроме главной ёлки города, традиционно устанавливались и главные ёлки районов.

Главная ёлка Тагилстроя «прописалась» на площади у Дворца металлургов, а вот на Вагонке с местом для ёлки время от времени экспериментировали, устанавливая лесную красавицу то возле Дворца культуры, то в парке, то на площади перед кинотеатром «Россия». В 1967 году на Вые был построен Дворец культуры ВРУ «Юбилейный», и вскоре площадь перед ним стала местом, где начали устанавливать главную ёлку тагильских горняков.

Обустройство снежных городков в районах города зачастую выливалось в негласные, а позднее, в 1970-х, во вполне официальные соревнования: чья ёлка выше, где больше снежных фигур, где лучше световое оформление и так далее. В этих новогодних соцсоревнованиях неизменно участвовала и главная ёлка города. Многие тагильчане ещё помнят гигантскую ледяную горку, построенную на проезжей части, напротив дома № 1 на улице Пархоменко. Любителей прокатиться с ветерком это сооружение выносило прямо на лёд Тагильского пруда. Другая легендарная фишка городка у Драмтеатра — летающая над площадью Баба-яга в ступе.

В 1960–1970-х ёлки и новогодние снежные городки начали появляться и во дворах жилых домов. Для их обустройства профсоюзы предприятий в обязательном порядке выделяли довольно приличные деньги. Электрифицировали дворовые ёлки и снежные городки также за счёт предприятий. А вот ёлочные игрушки обычно изготавливали школьники на уроках труда или жители ближайших домов.



Ёлка и снежная фигура во дворе домов на пересечении пр. Строителей и ул. Октябрьской Революции (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/novogodnij-tagil//i-12-kopija.jpg)



В конце 1970-х — начале 1980-х годов при строительстве новогодних городков начали применять кубы изо льда. Изготавливались они на предприятиях города по разнарядке, спускаемой исполкомом. Идея с использованием ледяных полых кубов была вполне современной: внутри них можно было размещать подсветку. Но большинство этих кубов быстро мутнели, а при повышении температуры начинали активно разрушаться. Причина была в том, что на предприятиях для изготовления кубов использовали техническую воду, которая была недостаточно очищенной. По той же причине в оформлении ледовых городков поздно начали использовать ледяные фигуры. Но как только проблемы с чистой водой были решены, тагильские скульпторы, специализирующиеся на изготовлении ледяных фигур, получили возможность воплощать в жизнь свои самые смелые идеи.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»