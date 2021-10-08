​​​​​​​Открыть музей в шахте и создать мемориальный храм Демидовых в Нижнем Тагиле предложил Эдуард Россель 

Сегодня в Нижнем Тагиле в отеле Demidov Plaza открылась XI Международная Демидовская ассамблея. На неё собрались представители музейных сообществ и исторических объединений из Италии, Франции, Финляндии, а также потомки заводчиков Демидовых. В течение четырёх дней участники обсудят вопросы сохранения демидовского наследия, культурного и промышленного потенциала России, посетят музеи Нижнего Тагила и его градостроительные предприятия.

Организатором ассамблеи выступает Международный Демидовский фонд и его президент — сенатор Эдуард Россель. В Нижний Тагил приехали 180 гостей из 25 регионов России, а также Франции, Финляндии и Италии. За ходом научной конференции онлайн наблюдают представители Демидовского фонда и музейного сообщества из семи стран. Речи выступающих переводятся на русский, итальянский, французский, английский языки.

На Демидовской ассамблее работает несколько переводчиков На Демидовской ассамблее работает несколько переводчиков

«Я нередко задаюсь вопросом, почему богатейший, наипросвещённейший человек Павел Николаевич Демидов создал свою первую коллекцию не в Петербурге, не в Москве, не в Киеве, а именно здесь, в Нижнем Тагиле (180 лет назад Демидов открыл в нашем городе Музеум естественной истории и древностей, преемником которого стал Нижнетагильский музей-заповедник. — Прим. ред.). Убеждён, что это было связано не только и не столько с ролью Нижнего Тагила в развитии горного дела и отечественной металлургии, сколько с тем, что сам создатель музея отдавал особое предпочтение месту на карте, которое считал сакральным для своего отца Николая Никитича Демидова и для всего его рода», — заявил на открытии конференции президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель.

Эдуард Россель в своём выступлении сделал акцент на том, что власти Нижнего Тагила и Свердловской области должны реализовать проект «Экоиндустриальный парк “Демидовский завод”» и создать музей в шахте Магнетитовой, которую ВГОК планирует затопить после завершения выбработки.

Также Эдуард Россель представил своё новое детище — проект мемориального храма Демидовых на Вые. Планы построить часовню на месте бывшей воинской части сенатор озвучил в июле 2021 года, когда приехал осматривать найденное за ДК «Юбилейный» до сих пор не опознанное захоронение. С тех пор масштабы проекта значительно увеличились: сегодня Россель мечтает построить большой храм с историческим парком. Тот факт, что земля отведена под строительство ФОКа, сенатора не беспокоит.

Купол храма будет напоминать рудную горку, само строение планируют построить во флорентийской архитектурной традиции. Фасад будет украшен памятными досками и скульптурами ярких представителей династии Демидовых. Внешне мемориальный храм будет немного напоминать взорванную Выйско-Никольскую церковь.

Потомки Демидовых — представитель финской ветки Кристиан Таммипуу и парижанка Ирен Комо-Демидова, принимающие участие в ассамблее в Нижнем Тагиле, — эту идею всячески поддерживают и обещают приехать на открытие восстановленной семейной усыпальницы.

«Для большинства из нас это первое посещение той земли, откуда наши предки развернули свою деятельность в мировом масштабе. Члены Демидовского фонда ежегодно посещают Тулу, откуда род пошёл. А Урал, в частности Нижний Тагил, — это та Родина, которую Демидовы выбирали и которая выбрала их. От имени всего семейства Демидовых, которые нынче проживают в 16 разных странах, хочу выразить нашу чрезвычайную благодарность тем, кто нам уделяет внимание и столь усердно работает на возрождение и увековечивание памяти нашего рода», — обратилась к собравшимся Ирен Комо-Демидова.

Ирен Комо-Демидова родилась в Париже, впервые побывала в России в 1964 году в девятилетнем возрасте. По её словам, она по рождению француженка, но духом русская. С 1991 года Демидова живёт на два города — Париж и Москву, также у неё есть усадьба в Рязанской области. На Урале Ирен была несколько раз, но нынче она задержится здесь на несколько дней.

«Мы дома разговаривали по-русски. Много мама и бабушка читали вслух русскую литературу. Ещё нас заставляли проходить программу советской школы и по географии, и по биологии, и математике. У нас было воспитание очень русское, несмотря на то, что отец был француз, и то, что я ходила во французскую школу. В этот раз благодаря фонду я познакомилась с уральцами. Изначально я не ожидала, что могут быть различия: ну, русский народ и русский народ. А на самом деле есть какие-то особые черты у тех уральцев, которых я вижу», — призналась Ирен.

Также она попросила собравшихся первых лиц области и города — вице-губернатора Павла Крекова и мэра Владислава Пинаева — помочь проживающим за границей потомкам Демидовых получить русское гражданство.

«Русский паспорт нужен для того, чтобы мы могли приезжать свободно в Россию. Нас советская власть в своё время лишила российского гражданства. Мы в эмиграции всё потеряли. Но наши предки не хотели отказываться от принадлежности к России, они убежали от Гражданской войны и от террора. Теперь времена переменились, и я очень рада, что такая деятельность вокруг рода Демидовых разворачивается».



Ирен Комо-Демидова



Первая Демидовская ассамблея прошла в 1992 году в Нижнем Тагиле. Именно тогда появилась идея создать Международный Демидовский фонд, который бы занимался изучением и сохранением наследия семьи Демидовых. В этом году главной задачей Демидовской ассамблеи станет подписание меморандума о создании Ассоциации музеев Демидовых. Эта ассоциация будет заниматься экспонированием предметов коллекции Демидовых в крупнейших музеях мира.