Президент Демидовского фонда Эдуард Россель осмотрел найденное захоронение за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

В ближайшие дни в Нижний Тагил приедут специалисты из Екатеринбурга, чтобы провести индукционную съёмку найденного во время строительных работ за ДК «Юбилейный» захоронения. Без расчистки грунта геологи определят, что находится под землёй — одна могила или несколько. Об этом сегодня мэр Владислав Пинаев рассказал члену Совета Федерации, президенту Международного Демидовского фонда Эдуарду Росселю.

Старинные захоронения были обнаружены 8 июля строителями сквера за ДК «Юбилейный». До 1960-х годов на этом месте находилась Выйско-Никольская церковь, которая служила усыпальницей Демидовых. Вполне возможно, что именно склеп основателей города и был обнаружен на прошлой неделе.

Сегодня территория захоронения огорожена, а грунт укрыт от людских глаз плёнкой. На территории ведётся круглосуточное видеонаблюдение. По предварительной оценке археологов, неизвестное захоронение относится к XVIII–XIX векам.

«Нельзя сейчас утверждать, что это одиночная могила либо священника, либо кого-то из почётных жителей города, либо на самом деле потомков Демидовых. Исходя из обследования геофизиков можно будет сделать выводы. Если будут обнаружены ещё захоронения и они будут в ряд, тогда мы поймём, что это часть склепа, и всерьёз начнём заниматься археологическими раскопками. До конца года надо их закончить, а дальше идентифицировать с точки зрения ДНК, искать прямых наследников. Сколько бы ни стоили эти процедуры, деньги мы найдём. И фонд Демидовых готов помочь, и тагильские предпринимателями готовы включиться в процесс», — рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Я бы сейчас не торопилась с заключениями, пусть это делают специалисты после того, как проведут все необходимые работы. У нас хранится бюгель Николая Никитича Демидова (съёмный зубной протез. — Прим. ред.), у нас хранится мундир его сына Павла Николаевича, есть вещи, принадлежавшие лично Демидовым. При этом прошло достаточно много времени, я бы осторожно говорила о том, что они могут быть использованы при ДНК-экспертизе. Тем более в музее предметы обрабатываются», — говорит директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

«Это божий случай, по-другому не назовёшь. Интересно, что на мой век попало два таких случая. Я поднял императора Николая II, всю семью его, сделал Храм на Крови, восстановил память о Романовых. Придётся теперь этот вопрос решить. Здесь большая работа предстоит, потому что у Выйско-Никольского храма был большой подвал. Археологи должны копать аккуратненько и грамотно, они знают, как это делается. Найденные останки собираются в один мешок, делается генетический анализ», — рассуждает почётный гражданин Свердловской области Эдуард Россель.

По мнению сенатора Росселя, за ДК «Юбилейный» сохранилась именно крипта Демидовых. Он вспомнил, как строился Дворец культуры в начале 1960-х годов, и рассказал о том, что на расчищенной после взрыва Демидовской усыпальницы территории виднелись кирпичи подвала.

Россель рассказал и о том, что Демидовский фонд профинансирует проектирование нового храма, который планируется построить на месте бывшей воинской части. В этом храме, по словам сенатора, будут стоять памятники Демидовым, проходить богослужения в их честь.

Также 8 октября 2021 года Демидовский фонд в Нижнем Тагиле проведёт научную конференцию, посвящённую наследию заводчиков. На неё съедутся музейщики из 30 музеев, созданных Демидовыми, всего в мире таких музеев насчитывается около 60. Участники конференции подпишут меморандум о создании Ассоциации музеев Демидовых, которая будет зарегистрирована в Нижнем Тагиле.