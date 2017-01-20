Общественная палата РФ предлагает ввести пост омбудсмена по правам пожилых

Члены Общественной палаты готовят концепцию по созданию должности уполномоченного по правам пожилых людей. По мнению авторов инициативы, вопрос о введении этого поста назрел уже давно.

«Сегодня, когда мы говорим о вопросах, связанных с правовой защитой этой категории граждан, мы, наверное, не дорабатываем — общество, государство… У нас есть омбудсмен по правам ребёнка, у нас есть даже омбудсмен по правам предпринимателя, а мы говорим про пенсионеров… Мы выступали за то, чтобы был омбудсмен по правам пожилых людей», — рассказал РИА Новости член палаты Султан Хамзаев.

По словам собеседника издания, Общественная палата ещё полгода назад обратилась с этой инициативой к различным ведомствам. Сейчас Хамзаев намерен снова поднять этот вопрос, предложив подробную концепцию по реализации инициативы. Кроме того, член ОП выступил за изъятие из нормативных документов термина «возраст дожития», так как считает его неэтичным.

Агентство новостей «Между строк»