Областной суд взыскал с ФССП 129 тысяч рублей за сорванный отпуск жительницы Екатеринбурга

Свердловский областной суд взыскал с ФССП России 129 тысяч рублей в счёт возмещения убытков жительницы Екатеринбурга Оксаны Л., которую в июне 2018 года не пустили в Сингапур из-за задолженности по транспортному налогу, сообщает пресс-служба суда. Также со службы приставов было взыскано 3,7 тысячи рублей в счёт госпошлины.

Согласно материалам суда, женщина пыталась улететь в Сингапур из Шереметьево. Для поездки всё было готово: куплены билеты за 72 тысячи рублей, оформлена виза за 10 тысяч рублей, забронирован отель за 66 тысяч рублей. Однако женщину остановили в зоне таможенного контроля — оказалось, судебными приставами Чкаловского райотдела УФССП России по Свердловской области в отношении неё было возбуждено исполнительное производство из-за долга в 38,5 тысячи рублей по транспортному налогу, по этой же причине ей было запрещено покидать страну.

Вернувшись в Екатеринбург, Оксана полностью погасила долг, а после этого подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении она просила взыскать с Федеральной службы судебных приставов России и Управления ФССП по Свердловской области возмещение убытков в виде расходов на поездку — всего 148 тысяч рублей. Суд установил, что в результате бездействия судебного пристава-исполнителя, которое выразилось в неуведомлении должника о начале производства, истец понесла убытки. Иск был частично удовлетворён, с Российской Федерации в лице ФССП России за счёт казны РФ взыскано 129,5 тысячи рублей в счёт убытков и расходы по уплате госпошлины.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в Свердловском областном суде, однако судебная коллегия оставила его в силе.