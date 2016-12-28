Нижний Тагил вошёл в топ свердловской ГИБДД по авариям. Глава ведомства раскрыл статистику по ДТП и прокомментировал «пьяную» выходку депутата Карапетяна

В 2016 году большинство автоаварий в Свердловской области произошло в Екатеринбурге, Сухом Логу, Тугулыме, Шале, Нижнем Тагиле, Туринске и Верхней Салде, сообщил начальник региональной ГИБДД Юрий Дёмин. По его словам, всего за год произошло 2931 ДТП, в котором погибли 465 человек. Из этого числа 317 аварий произошли с участием детей, при этом 341 ребёнок получил травмы, а 24 погибли. По сравнению с прошлым годом число «детских» ДТП выросло на 50%.

«Взрослые игнорируют элементарные правила: ребёнок должен находиться в удерживающем устройстве – кресле. Все устройства должны быть сертифицированы. На безопасности детей экономить нельзя», – цитирует главу ГИБДД Свердловской области Znak.com.

Как заявил Дёмин, госинспекторы тщательно следят за организованными детскими перевозками на автобусах, но их «никогда не будет столько, чтобы сопроводить всех». Он отметил, что самые распространённые нарушения, которые влекут гибель людей, – превышение скорости движения и выезд на встречную полосу.

Также 122 человека, сообщил Дёмин, погибли по вине пьяных водителей. По поводу депутата Законодательного собрания Свердловской области Армена Карпетяна, которого обвинили в управлении машины в нетрезвом состоянии, Дёмин заявил, что дело парламентария будет рассматриваться, как и любое другое.

«Перед законом все равны. За нарушение правил дорожного движения наказание для всех одно. Иммунитета нет», – передаёт слова главного свердловского автоинспектора Znak.com.

Напомним, ночью 10 ноября в Екатеринбурге Карапетяна на Mercedes задержали сотрудники ГИБДД. Полицейские подозревали, что водитель пьян, а тот отказался от медицинского освидетельствования и не предъявил удостоверение. В ходе разбирательства произошла стычка между правоохранителями и людьми, сопровождающими Карапетяна. Теперь в отношении депутата возбуждено два административных дела по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство» и «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». В прессе Карапетян вообще отрицал свою причастность к произошедшему, а позже – что именно он управлял машиной. Инцидент с депутатом взял на свой личный контроль замгенпрокурора РФ Юрий Пономарёв.

Агентство новостей «Между строк»