Нижнетагильский театр кукол отметил 80-летний юбилей

Нижнетагильский театр кукол, основанный в 1944 году режиссёром эвакуированного на Урал Ленинградского Нового театра Юлией Матвеевой, отметил свой 80-летний юбилей.

«Наш театр для всех возрастов. Мы создаем бэби-сказки для самых маленьких зрителей, даём спектакли для детей дошкольного и младшего школьного возраста, показываем постановки для молодёжи и для взрослых. Наш коллектив постоянно совершенствуется, ежегодно принимает участие во всевозможных профессиональных международных, федеральных, региональных и городских фестивалях, конкурсах, творческих лабораториях, ведёт активную гастрольную деятельность и принимает у себя творческие коллективы из других городов», — сказала директор театра Татьяна Ткачёва.

Сегодня в афише театра более 40 классических и экспериментальных спектаклей для большой и малой сцены, а также уличного формата. Кроме того, театр предлагает различные образовательные, просветительские и творческие проекты, являясь, по сути, одним из центров культурной жизни Нижнего Тагила. В состав труппы сегодня входят 12 актёров. Театр является участником и лауреатом различных международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов. Его спектакли пользуются большой популярностью у зрителей и проходят при неизменных аншлагах.

«Уже на протяжении многих лет ваш театр выступает не только в роли одной из главных культурных и творческих площадок крупнейшего индустриального центра Среднего Урала, но и места, объединяющего семьи. Спасибо вам за создание трогательных и проникновенных спектаклей, которые никого не оставляют равнодушными, за то, что открываете для юных тагильчан прекрасный мир искусства, за то, что воспитываете и делаете нас лучше», — сказал глава города Владислав Пинаев.

Он отметил также, что с апреля этого года начато проектирование нового здания Нижнетагильского театра кукол. Напомним, что в мэрии Нижнего Тагила планируют построить новый театр кукол на ГГМ рядом со школой № 100. На подготовку проекта было выделено 26 млн рублей.