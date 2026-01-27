Начальник тагильской ГАИ Сергей Бернгардт перешёл в администрацию Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле теперь уже бывший начальник городской Госавтоинспекции Сергей Бернгардт покинул свой пост и перешёл на муниципальную службу. Как сообщает ИА «Все новости», в настоящее время эту должность с приставкой врио занимает майор полиции Александр Волков.

Сергей Бернгардт возглавил отдел ГАИ по Нижнему Тагилу в июне 2024 года. Ранее он руководил отделением пропаганды дорожной полиции, затем стал заместителем начальника тагильской Госавтоинспекции, а позже – руководителем. Повышение произошло после того, как главу городского отдела ГИБДД Анатолия Чернова обвинили в злоупотреблении полномочиями.

Сергей Бернгардт отдал службе в МВД 30 лет и ушёл в отставку по выслуге лет 1 декабря 2025 года. После выхода на пенсию подполковник полиции сменил службу на более спокойную работу и в настоящее время занимает должность главного специалиста отдела по развитию улично-дорожной сети, организации дорожного движения, транспорта и связи управления городским хозяйством мэрии.

«Скажу откровенно — я давно планировал. Возраст уже не тот. Если честно, не чувствую себя старым, но и молодым себя уже не назову. Бессонные ночи тоже уже не совсем хорошо. У меня 30 лет работы случилось, вот я и ушёл. Внучка у меня случилась в этом году, я давно уже этого хотел, поэтому надо быть с семьёй», — поделился Сергей Бернгардт с журналистом ИА «Все новости».

10 декабря 2025 года врио начальника тагильской ГАИ был назначен майор Александр Волков. До этого он служил в управлении Госавтоинспекции по Свердловской области, где руководил отделением организации специальных мероприятий.