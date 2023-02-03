Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов назначен замдиректора муниципального Центра организации дорожного движения

Экс-начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов поступил на муниципальную службу и теперь занимает должность заместителя директора Центра организации дорожного движения (бывшее МБУ «Сигнал-3»). Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, что Анатолий Чернов был осуждён на 2 года колонии-поселения за злоупотребление должностными полномочиями, также его лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года. Однако в октябре 2022 года его отпустили на свободу, Кассационный суд изменил срок на условный.

Напомним, в июне 2022 года руководителем МБУ «Сигнал-3» был назначен экс-сотрудник ФСБ, бывший директор по безопасности «Уралвагонзавода» Вячеслав Масальский. Предыдущий директор МБУ Вячеслав Сизов ушёл на пенсию.

В ноябре прошлого года администрация Нижнего Тагила решила переименовать МБУ «Сигнал-3», отвечающее за эксплуатацию светофоров, дорожной разметки и системы «Безопасный город» в Центр организации дорожного движения. После этого у ведомства расширились полномочия и появились новые функции. Так, ещё одним заместителем директора по производству назначен Алексей Панченко, который является директором управляющей компании «Стройсервис».