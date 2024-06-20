Новым начальником ГИБДД Нижнего Тагила назначен Сергей Бернгардт

Начальник Госавтоинспекции Нижнего Тагила подполковник Сергей Бернгардт избавился от приставки врио. Накануне эту информацию довели до личного состава. Приказ о назначении подписан 19 июня.

«Это коренной житель Нижнего Тагила. Родился он 10 октября 1974 года. В 1997 году окончил местный государственный педагогический институт. Служебную деятельность в системе МВД начал в 1999 году в качестве инспектора отдельного батальона дорожно-патрульной службы. С 2006 по 2019 год руководил работой отделения пропаганды. Последние пять лет был заместителем руководителя ГИБДД. Награждён медалью “За отличие в службе” 3 степеней», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Отметим, что после возбуждения уголовного дела на уже бывшего начальника тагильской ГИБДД Анатолия Чернова в начале 2021 года его пост занял Александр Зверев.