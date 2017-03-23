На уникальном для России производстве ЕВРАЗ НТМК установлены безотходные фильтры

На участке тонкого помола ванадиевого шлака фасонно-литейного цеха ЕВРАЗ НТМК установлены современные рукавные фильтры системы аспирации, сообщает пресс-служба предприятия. По мнению специалистов, новое оборудование должно гарантировать экологическую безопасность производства, что повлечёт за собой улучшение условий труда. Для предотвращения попадания ванадиевой пыли в окружающую среду в работу введены более 200 аспирационных фильтров российского производства. Вся улавливаемая пыль – более 40 тонн в сутки – возвращается на технологическую линию и используется для производства конечного продукта.

«Участок тонкого помола ванадиевого шлака выпускает востребованный в металлургии продукт: ванадиевый шлак с размером частиц до 0,16 мм, необходимый для получения оксидов ванадия и феррованадия. Технологическая линия состоит из 42 устройств и агрегатов российского производства и оснащена мощной аспирационной системой, предотвращающей выбросы в атмосферу», – уточняют на предприятии.

Напомним, уникальное для России производство было запущено в конце мая 2016 года. Как объясняли авторы проекта, ранее НТМК приходилось пользоваться услугами зарубежных компаний, что неизбежно приводило к финансовым убыткам и потере контроля качества за конечным продуктом. Комплекс состоит из 42 агрегатов и узлов, все они российского производства. Обслуживанием участка будут заниматься 23 человека, которые прошли специальное обучение на самом предприятии. Инвестиции предприятия составили 200 млн рублей.

Агентство новостей «Между строк»