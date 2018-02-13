На месте крушения Ан-148 найдены более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших

Более 1,4 тысячи фрагментов тел погибших было обнаружено в ходе поисковой операции на месте крушения самолёта Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. По данным МЧС России, найденные фрагменты уже направили для экспертизы в Москву. Для проведения идентификации у родственников в Орске собрали ДНК. С родственниками погибших продолжают работать психологи. Отмечается, что на горячую линию уже поступило свыше 850 звонков.

Также на месте происшествия было найдено 663 элемента самолёта. Сейчас на месте трагедии работают более тысячи человек и порядка 200 единиц техники, в том числе 9 беспилотных летательных аппаратов и 20 снегоходов. Поисковые работы на данный момент продолжаются.

«Из воронки, образовавшейся при падении самолёта, подняты два двигателя. Все фрагменты воздушного судна грузовым транспортом МЧС России отправлены в ЛИИ им. Громова в Жуковский для проведения экспертизы Межгосударственного авиационного комитета», — сообщают в пресс-службе МЧС России.

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний» Ан-148, который выполнял рейс № 703 Домодедово — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц. Наиболее вероятные причины авиакатастрофы, по данным источников «Коммерсанта», — возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, обледенение и ошибка в пилотировании. Следствие определится с основной версией катастрофы после расшифровки бортовых самописцев.