На месте крушения Ан-148 в Подмосковье найден второй «чёрный ящик»

На месте крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье обнаружен второй бортовой самописец, со ссылкой на оперативный штаб на месте крушения пишет РИА Новости. Отмечается, что он находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днём 11 февраля в Подмосковье. По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлёта из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».