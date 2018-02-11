В Подмосковье разбился пассажирский самолёт. На борту был 71 человек

В Подмосковье упал пассажирский самолёт Ан-148, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Самолёт «Саратовских авиалиний» разбился после вылета из Москвы в Орск вблизи деревни Аргуново. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Связи с экипажем нет.

«Предположительно, самолёт разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал собеседник агентства.

Ранее о падении самолёта в Раменском районе Подмосковья в экстренные службы сообщали очевидцы.