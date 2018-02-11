Все пассажиры и экипаж разбившегося самолёта Ан-148 погибли. Опубликован список

Все пассажиры и экипаж разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. На борту находился 71 человек. Список погибших опубликовало издание Урал56.ру. Позднее список появился и на официальном сайте МЧС.

Ранее в СМИ прозвучала версия, что самолёт при взлёте столкнулся с вертолётом «Почты России». Однако позднее представитель «Почты России» заявил РЕН ТВ, что у них нет вертолётов.

Самолёт «Саратовских авиалиний», напомним, разбился после вылета из аэропорта «Домодедово» (Москва) в Орск вблизи деревни Аргуново. Неподалёку от места падения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья были найдены обломки второго воздушного судна.

Телеграм-канал Mash пишет, что предварительные причина крушения самолёта — отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

«Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была ещё одна вспышка и самолёт резко упал вниз. Вспышку видели все. Всё было так быстро», — сообщили очевидцы телеграм-каналу Mash.

Источник Газеты.Ru, знакомый с ходом расследования, сообщает, что пилот самолёта Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.

Компания «Саратовские авиалинии» выразила соболезнования родным и близким погибших. Время вылетов следующих рейсов изменили.

Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». На место крушения направлены более 150 сотрудников МЧС и свыше 20 единиц техники. Также на место катастрофы отправился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Разбившийся Ан-148 был построен в 2010 году. До февраля 2017-го самолёт эксплуатировала авиакомпания «Россия», затем его продали «Саратовским авиалиниям». «Московский комсомолец» со ссылкой на источники в Ространснадзоре сообщает, что к техническому состоянию самолёта имелись претензии: масло в редукторах заменялось нерегулярно.