«Московский комсомолец» увеличит количество парламентских корреспондентов в ответ на бойкот Госдумы

Главный редактор «Московского комсомольца» и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев отказался поддержать решение нескольких СМИ об отказе работать с Госдумой после того, как комиссия по этике признала корректным поведение обвиненного в домогательствах депутата Леонида Слуцкого, сообщается на сайте газеты.

По словам Гусева, отказ работать с Госдумой — это неправильное решение.

«Дума — один из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований. Наоборот, мы должны усилить работу в Государственной Думе после того, что произошло, следить за тем, каким бизнесом — легальным или нелегальным — занимаются депутаты, на каких машинах ездят, а главное, какие законы они принимают. Отказываясь освещать работу Думы, мы лишаем гражданское общество информации и комментариев по законодательным актам, информации о том, в чьих интересах, для кого они принимаются, о том, что собой представляют депутаты», — отметил он.

По мнению главного редактора «МК», государственные СМИ не будут отказываться от работы с Госдумой и будут освещать её деятельность «как надо», поэтому независимые издания не должны поддерживать бойкот.

«Редакция "МК" в сложившейся ситуации увеличит количество корреспондентов, освещающих работу нижней палаты», — добавил Гусев.

При этом Гусев отметил, что поддержит журналисток, если они обратятся в правоохранительные органы с обвинениями в адрес Слуцкого.

Накануне комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого, ряд СМИ, в том числе, Дождь, РБК, «Эхо Москвы», «Новая газета», RTVI и Znak.com заявили об отказе работать с Госдумой. Некоторые издания, например «Ведомости», отказались работать с комиссией по этике и со Слуцким в частности.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.