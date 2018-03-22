СМИ объявили бойкот Госдуме из-за отказа наказать Слуцкого

Издания РБК, «Коммерсантъ», «Дождь», а также радиостанции «Говорит Москва» и «Эхо Москвы» объявили о бойкоте заседаний Госдумы и персонально депутата Леонида Слуцкого после того, как комиссия по этике отказалась наказать обвинённого в домогательствах парламентария, пишет «Дождь».

Ранее РБК объявил о полном прекращении работы редакции медиахолдинга в Госдуме. Согласно сообщению компании, с 21 марта из парламента отзываются журналисты сайта, телеканала, газеты и журнала. Речь идёт о более чем 10 сотрудниках объединённой редакции, которые освещали работу Госдумы.

По мнению журналистов, своим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров.

«Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединённой редакции РБК Елизавета Голикова.

Руководство медиахолдинга настаивает, чтобы комиссия по этике вернулась к вопросу о домогательствах и рассмотрела его более детально, рассказал соруководитель объединённой редакции медиахолдинга Игорь Тросников. Он подчеркнул, что решение компании не означает бойкота Госдумы.

«Никто не запрещает нашим журналистам звонить по телефону, встречаться с депутатами», — отметил он.

Редакция «Коммерсанта» также объявила о том, что «ставит точку во взаимоотношениях» с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по этике.

Издание отмечает, что решение комиссии в связи с обвинениями в домогательствах в адрес Слуцкого вызвало у них удивление и разочарование. По мнению редакции газеты, заседание комиссии превратилось «в суд над пострадавшими».

«Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов», — отмечается в сообщении.

Главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова поддержала коллег и заявила о прекращении работы с парламентом.

«Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает её решение неприемлемым и издевательским», — подчеркнула Перепелова.

Она отметила, что после заседания комиссии «стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно».

«Только вместе мы можем изменить ситуацию и будем рады, если нас поддержат коллеги из других СМИ», — добавила Перепелова.

Отмечается, что «Дождь» прекращает взаимодействие с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Также СМИ настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах.

Ранее главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко призвал к бойкоту Слуцкого до того момента, пока тот не признает свою вину и «внятно не извинится». Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пообещал не брать интервью у депутата, но выразил готовность предоставить ему эфир для извинений.

Напомним, 21 марта комиссия Госдумы по этике выслушала жалобы сотрудниц RTVi, BBC и «Дождя», однако не нашла нарушений в поведении главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Члены комиссии объяснили своё решение тем, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому «практически одновременно, в период выборов президента России, а также спустя значительное время после якобы имевших место "инцидентов"».

Сам парламентарий ранее отрицал свою вину и грозился подать в суд за клевету. Его позицию открыто поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, посоветовавший пожаловавшимся журналисткам сменить работу.