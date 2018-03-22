РБК отозвал всех своих журналистов из Госдумы из-за отказа комиссии по этике наказать депутата Слуцкого

В знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны депутата Леонида Слуцкого, медиахолдинг РБК объявил о полном прекращении работы редакции в Государственной думе. С 21 марта из парламента отзываются журналисты сайта, телеканала, газеты и журнала, говорится в сообщении компании. Речь идёт о более чем 10 сотрудниках объединённой редакции, которые освещали работу Госдумы.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

РБК стал первым СМИ, устроившим бойкот из-за скандала с домогательствами со стороны Слуцкого.

Ранее в комиссию Госдумы по этике поступили заявления от трёх журналисток — Фариды Рустамовой из «Русской службы Би-би-си», Екатерины Котрикадзе с телеканала RTVI и Дарьи Жук с «Дождя», которые публично обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Слова Рустамовой подтверждает аудиозапись разговора с депутатом, сохранившаяся у журналистки. 21 марта комиссия выслушала жалобы женщин, но не нашла нарушений поведения главы думского комитета по международным делам. В комиссии отметили, что «заявительницы озвучили претензии к коллеге Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов».

Слуцкий ранее отверг обвинения в свой адрес и назвал их провокацией. Другие депутаты поддержали его. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сначала заявил, что «озвученные ситуации не могут не волновать», а потом предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в российском парламенте опасно.