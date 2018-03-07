Володин ответил на заявление журналистки BBC о домогательствах Слуцкого

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал обвинения корреспондента BBC Фариды Рустамовой в адрес Леонида Слуцкого, пишет «Дождь».

«Однозначно нельзя жить, когда рядом с тобой хамство. Но и нельзя жить, когда рядом голословные обвинения и провокации. История произошла на пике предвыборной кампании. Это может восприниматься как попытка дискредитации (политика)», — заявил Володин.

Спикер парламента добавил, что в ситуации надо разбираться в рамках правового поля, и отметил, что обвинения звучат из уст журналисток грузинских и западных изданий и СМИ, которые с ними работают.

«Если бы такое произошло в США, а сторону обвинения представляли российские журналистки, исход был бы понятен», — подчеркнул он.

Одна из журналисток отметила, что не исключает, что «это может быть провокация», и спросила Володина, не стоит ли в таком случае все же разобраться в ситуации.

«Вам опасно работать в Думе? Если да — меняйте работу. Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — заявил спикер.

Накануне, 6 марта, корреспондент BBC Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны Леонида Слуцкого. По её словам, это произошло 24 марта 2017 года, когда она пришла к нему в кабинет взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Отмечается, что журналистка включила диктофон при входе в кабинет, поскольку собиралась взять комментарий, и весь разговор оказался записан. По словам Рустамовой, Слуцкий знал об этом.

Депутат отказался отвечать на вопросы.

«Ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся», — цитирует BBC Слуцкого.

На слова Рустамовой о том, что у неё есть молодой человек, депутат предложил ей стать его любовницей. В конце разговора Слуцкий сказал Рустамовой: «Давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился», после чего резко приблизился к ней, «провёл рукой, внутренней частью ладони, по лобку вверх» и отскочил, пишет BBC.

Напомним, в конце февраля «Дождь» опубликовал комментарии трёх журналисток, которые анонимно рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. Позже об этом же открыто рассказала заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Обращение к Слуцкому в связи с домогательствами записала также продюсер «Дождя» Дарья Жук, которая рассказала о домогательствах депутата во время его приглашения в эфир и подала жалобу на домогательства Слуцкого на имя главы комиссии Госдумы по этике. Слуцкий обвинения отвергает. Ранее Володин пообещал взять ситуацию под личный контроль.