Володин пообещал взять под личный контроль ситуацию с обвинениями Слуцкого в домогательствах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возьмёт под личный контроль ситуацию вокруг председателя международного комитета Леонида Слуцкого, пишет «Дождь».

«Вчера я обсудил эту ситуацию с главой думской комиссии по вопросам депутатской этики Отари Аршбой. Он обещал мне, что комиссия рассмотрит все поступившие по этой теме заявления», — заявил Володин.

При этом Володин отметил, что всё должно решаться в правовой плоскости и обсуждать обвинения в адрес депутата без подачи заявления в комиссию по этике не имеет смысла.

Глава думской комиссии по этике Отари Аршба подтвердил факт получения заявления от продюсера «Дождя» Дарьи Жук, которая обвинила Слуцкого в домогательствах, и отметил, что оно будет рассмотрено после президентских выборов. Всего, по словам Аршбы, в комиссию поступило два заявления — от Дарьи Жук и от кандидата в президенты Ксении Собчак.

«По процедуре тот, на кого жалуются, должен представить письменное пояснение. Мы обратились за таким пояснением (к Слуцкому). Обычный срок — две недели. Но с учётом того, что все находятся в регионах, он может быть продлён», — сказал Аршба.

В разговоре с «Ведомостями» Володин рассказал, что Ксения Собчак пострадавшей не является, поэтому от неё такое заявление учитывать неправильно.

Напомним, ранее три журналистки анонимно рассказали о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, позже к ним присоединилась ещё одна журналистка — заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе. Слуцкий обвинения в свой адрес отвергает.