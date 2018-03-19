Госдума рассмотрит жалобы журналисток на домогательства Слуцкого до 22 марта

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не позднее 22 марта рассмотрит жалобы журналисток, которые обвиняют председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, со ссылкой на главу комиссии Отари Аршбу пишет РБК.

По словам депутата, обсуждение пройдёт в закрытом режиме. Согласно постановлению Госдумы, заседания комиссии «проводятся по мере необходимости и являются закрытыми», но по решению комиссии могут проводиться и открытые заседания. Также Аршба сказал, что собирается пригласить на заседание журналисток, которые обратились с жалобами.

«Есть такое у меня мнение пригласить заявительниц, чтобы они пришли и сами рассказали. Это впервые будет в истории», — сообщил глава комиссии.

По словам парламентария, в комиссию поступили заявления от трёх журналисток — Фариды Рустамовой из «Русской службы Би-би-си», Екатерины Котрикадзе с телеканала RTVI и Дарьи Жук с «Дождя», которые публично обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Слова Рустамовой подтверждает аудиозапись разговора с депутатом, сохранившаяся у журналистки.

Слуцкий отверг обвинения в свой адрес и назвал их провокацией. Другие депутаты поддержали его. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сначала заявил, что «озвученные ситуации не могут не волновать», а потом предложил журналисткам сменить работу, если они считают, что работать в российском парламенте опасно.