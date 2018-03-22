«Ведомости» отказались работать со Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Журналисты газеты «Ведомости» не будут общаться с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, сообщается на сайте издания. Решение было принято редакцией после того, как комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата, которого журналистки обвинили в домогательствах.

«Редакция считает отныне невозможным взаимодействие с депутатом Слуцким и членами комиссии по этике в прежнем режиме. Журналисты “Ведомостей” отказываются от личного общения с ними. Редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об их деятельности всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям», — говорится в заявлении редакции.

Накануне Комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. После этого о прекращении работы с Госдумой объявили РБК, «Дождь», «Эхо Москвы», «Коммерсантъ», RTVI, Znak.com и другие СМИ.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.