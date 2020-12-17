Минстрой составил рейтинг индексов «IQ городов». Нижний Тагил за 2019 год «умнее» не стал

Минстрой России опубликовал данные индекса цифровизации городского хозяйства по итогам 2019 года. Этот индекс показывает, насколько эффективно муниципалитеты внедряют технологии «умного» города. Это сложная и комплексная оценка, в рамках которой оцениваются 47 показателей по 10 направлениям среди 203 городов и административных центров.
Эксперты оценивали технический уровень городского управления, ЖКХ, транспорта, общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса, экономики и инфрасктруктуры.
Цель «Умного города» — увеличение среднего «IQ городов» относительно 2018 года на 30% к 2024 году, в то время как больше половины этой динамики было достигнуто за 2019 год.
В своей категории «Крупные города» (от 250 тысяч до 1 млн человек) Нижний Тагил занял 28-е место, опустившись сразу на 13 пунктов относительно 2018 года. При этом рост его показателя составил менее 1%. Наиболее мощную динамику показали Рязань (+25%), Краснодар (+25%) и Нижневартовск (+16%).
В своей категории (города от 1 млн жителей) Екатеринбург занял 2-е место, уступив первенство лишь Москве. Столица Среднего Урала показала рекордную динамику (+31%).
«В марте 2020 года мы опубликовали результаты базового, 2018 года, сегодня мы подводим итоги 2019 года. Вы можете спросить, почему мы делаем это сейчас. Сроки связаны с текущей особенностью индекса — помимо числа показателей, которые постоянно дорабатываются, уточняются по мере появления новых технологий, свою роль играет и время публикации данных. Большое число форм статистической отчётности публикуется только после 1 сентября. Мы работаем и с Росстатом, и с другими организациями, чтобы начать получать данные раньше, в начале года», — пояснил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.