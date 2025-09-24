Минфин предложил повысить НДС до 22%. Необходимость этого ведомство объяснило нуждами обороны и безопасности

Минфин РФ внёс в правительство предложение о повышении с 1 января 2026 года ставки НДС — главного по объёму российского налога, — с 20% до 22%. Необходимость такого шага в ведомстве объяснили потребностями обороны и безопасности, пишет «Коммерсантъ».

Норма об увеличении НДС вместе с другими фискальными изменениями содержится во внесённых в правительство в составе бюджетного пакета поправках к Налоговому кодексу. В Минфине отмечают также, что что рост цен при таком повышении будет «умеренным и ограниченным».

Повышение касается только стандартной ставки НДС. Льготная, которая составляет 10%, сохранится на прежнем уровне для всех социально значимых товаров (хлеб, молочная продукция, мясо и не деликатесные мясопродукты и прочее), лекарства, детская продукция и ещё ряд позиций.

По мнению экспертов, повышение ставки НДС принесёт дополнительно в бюджет 1,3 трлн рублей.