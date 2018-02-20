Минфин не исключил введение курортного сбора во всех регионах России

После успешного завершения пилотного проекта курортный сбор может появиться во всех российских регионах, заявил РИА Новости замминистра финансов Илья Трунин.

«Закон о курортном сборе принят, проведение эксперимента с 1 мая этого года. В общем, наверно, нет препятствий для того, чтобы его распространить и на другие субъекты <…> Давайте посмотрим, как там это работает. Отработаем хотя бы один сезон в тех регионах, где это есть», — подчеркнул Трунин.

Эксперимент с введением курортного сбора стартует с 1 мая в Крыму, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах в данных регионах более 24 часов. Согласно закону, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, на время старта проекта в 2018 году он составит 50 рублей.

Регулировать размер сбора будут региональные власти. Например, Краснодарский край и Крым установили сбор в размере 10 рублей.

Трунин подчеркнул, что не рассматривает курортный сбор как дополнительную налоговую нагрузку в регионах: по его словам, он поможет субъектам расширить налоговые полномочия.