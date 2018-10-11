Мэрия Нижнего Тагила составила прогнозный план приватизации на 2019 год (СПИСОК)

В 2019 году мэрия Нижнего Тагила намерена продать не менее 16 объектов муниципального имущества. Об этом говорится в проекте прогнозного плана приватизации, который чиновники внесли на рассмотрение местной гордумы. В списке на продажу четыре здания, в том числе мастерской и склада, общей площадью почти 1800 кв. м, а также 11 нежилых помещений общей площадью более 1500 кв. м. Кроме того, мэрия рассчитывает продать административно-производственную (торговую) базу на ул. Юбилейной, 42, состоящую из пяти зданий общей площадью свыше 500 кв. м.

Сколько денег чиновники рассчитывают заработать на продаже 16 объектов, пока неизвестно. Планируется, что депутаты Нижнетагильской гордумы рассмотрят проект прогнозного плана приватизации на очередном заседании НТГД, которое состоится в конце октября.

Согласно проекту бюджета города, в этом году мэрия Нижнего Тагила рассчитывает заработать на использовании государственного и муниципального имущества 681,7 миллиона рублей, на продаже материальных и нематериальных активов — 357,6 миллиона рублей. Между тем по итогам первого полугодия от использования имущества было получено лишь 132,3 миллиона рублей, от продажи активов — 92,4 миллиона рублей. Счётная палата города ежегодно высказывает сомнения по поводу обоснованности планируемых доходов по двум этим статьям, но чиновники игнорируют её замечания. Некоторые здания и помещения удаётся продать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей. Так, администрация Нижнего Тагила снизила начальную цену продажи памятника истории и культуры на проспекте Ленина, 15 (известен как Дом Герминых) с 24 до 10 миллионов рублей. С пятой попытки удалось реализовать здание кинотеатра «Сталь» в Тагилстроевском районе. За 6,2 миллиона рублей оно досталось владельцу «наливаек» ООО «КС Стандарт». Из-за невыполнения планов по приватизации муниципального имущества чиновникам всё время приходится искать дополнительные источники доходов, чтобы не допустить роста дефицита бюджета.