Тагильская мэрия продала кинотеатр «Сталь» владельцу «наливаек»

Администрация Нижнего Тагила с пятой попытки продала здание кинотеатра «Сталь» в Тагилстроевском районе. Как рассказал АН «Между строк» директор МКУ «Нижнетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом» Алексей Тарасов, в торгах приняли участие два участника: Анастасия Садовникова и ООО «КС Стандарт», 46-процентная доля в уставном капитале которого также принадлежит Садовниковой.

Победителем торгов признано юридическое лицо, представитель которого предложил начальную цену — 6 млн 235 тысяч рублей. Второй участник аукциона торговаться не стал.

Что новые собственники планируют сделать с послевоенным зданием кинотеатра, в мэрии не знают. Основным видом деятельности ООО «КС Стандарт» является розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Предприниматели владеют продуктовым магазином на Окунева, 53, а также круглосуточным магазином-баром «Косой переулок» в жилом доме на Красноармейской, 81, на посетителей которого регулярно жалуются в полицию соседи.

Отметим, здание кинотеатра «Сталь» построено на перекрёстке улиц Металлургов и Гастелло в 1946 году, изношено на 49% и требует больших капиталовложений. Мэрия пыталась продать его за 10,5 млн рублей ещё в 2015 году, но покупатель не находился даже после 40-процентного снижения цены.