Тагильская мэрия снизила в 2,5 раза цену Дома Герминых. 650-метровый двухэтажный особняк на проспекте Ленина продадут дешевле квартиры

Администрация Нижнего Тагила снизила начальную цену продажи памятника истории и культуры на проспекте Ленина, 15 (известен как Дом Герминых) с 24 до 10 миллионов рублей. Согласно постановлению мэрии, решение приняла 16 января комиссия по определению условий приватизации муниципального имущества.

Двухэтажный особняк, в котором сейчас располагаются управление соцполитики администрации города и городской совет ветеранов, попал в прогнозный план приватизации в октябре 2016 года. Так как Дом Герминых является объектом культурного наследия, на него наложено обременение в виде охранного обязательства по содержанию, сохранению и использованию объекта. Новые торги по продаже 645-метрового здания и 829-метрового земельного участка назначены на 16 марта. Задаток в размере 2 млн рублей для участия в конкурсе необходимо внести до 13 марта.

С чем связано снижение цены почти в 2,5 раза, в постановлении мэрии не объясняется. Ранее администрация города объявляла торги по продаже здания всего один раз, но они не состоялись из-за отсутствия участников. С учётом новой оценки квадратный метр особняка будет стоить всего 15,6 тысячи рублей, а общая стоимость двухэтажного здания на главном проспекте Нижнего Тагила будет меньше цены хорошей квартиры. На сайте Avito.ru, например, 175-метровые квартиры на улице Дружинина продают за 12,5 млн рублей.

Особняк на Ленина, 15 известен как дом председателя управы И. Н. Герминых, но на самом деле принадлежал председателю Верхотурской земской управы Ивану Яковлевичу Черемных. Ошибка в написании возникла в новейший период истории города при составлении одного подарочного фолианта, рассказывающего о Нижнем Тагиле, но до сих пор не исправлена. Первый этаж дома сдавался внаём. Здесь располагались парфюмерный магазин, аптека, фотоателье и фотографический магазин известного тагильского фотографа Льва Исааковича Искакина, а также ювелирный магазин Соломона Когана. Второй этаж был жилым.

После Гражданской войны здание, как и все купеческие дома, реквизированные советской властью, пережило уплотнение, повлекшее за собой перепланировку. Сюда по предложению самого Черемных из дома купца Мотылёва была временно перенесена городская библиотека (в самом «мотылёвском» доме в те годы расположился городской комитет комсомола). Черемных выделили две комнаты, в которых он прожил несколько лет.



Дом И. Я. Черемных на фото начала ХХ в.



В советский период здание занимали различные учреждения. В 1971-м дом был внесён в перечень памятников истории и архитектуры.