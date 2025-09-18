Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев может стать министром в новом правительстве Свердловской области 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев может возглавить одно из министерств в новом правительстве Свердловской области, сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на источник.

По данным издания, после выборов, губернатор Денис Паслер провёл совещание со своим штабом, где назвал мэров Нижнего Тагила Владислава Пинаева и Сысерти Дмитрия Нисковских в качестве возможных кандидатов на министерские посты. Пинаев в новом правительстве может отвечать за направление строительства, а Нисковских — за сферу экономики.

«Идут ежедневные многочасовые консультации, окончательные решения ещё не приняты», — цитирует издание своего собеседника.

Он отметил, что новая структура регионального правительства может быть внесена на рассмотрение Законодательного собрания региона в октябре.

Напомним, что после церемонии официального вступления в должность, губернатор Свердловской Денис Паслер подписал «Указ о членах правительства региона», который утверждает новый состав кабмина.

Контракты были расторгнуты с двумя министрами: Михаилом Пономарьковым, который возглавлял министерство цифрового развития и связи и Русланом Садыковым — министром экономики и территориального развития. Все остальные члены правительства остались на своих местах.

Исполнять обязанности министра цифрового развития и связи будет Алексей Сабуров, который был заместителем Пономарькова. Министерство экономики и территориального развития возглавит замминистра Татьяна Гладкова.

Согласно Уставу Свердловской области, после официального вступления главы региона в должность, областной кабмин в полном составе ушёл в отставку.