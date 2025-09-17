Губернатор Свердловской области Денис Паслер уволил двух министров

После прошедшей накануне церемонии официально вступления в должность, губернатор Свердловской Денис Паслер подписал «Указ о членах правительства региона», который утверждает новый состав кабмина.

По данным департамента информационной политики, контракты были расторгнуты с двумя министрами: Михаилом Пономарьковым, который возглавлял министерство цифрового развития и связи и Русланом Садыковым — министром экономики и территориального развития. Все остальные члены правительства остались на своих местах.

Исполнять обязанности министра цифрового развития и связи будет Алексей Сабуров, который был заместителем Пономарькова. Министерство экономики и территориального развития возглавит замминистра Татьяна Гладкова.

Напомним, что согласно Уставу Свердловской области, после официального вступления главы региона в должность, областной кабмин в полном составе ушёл в отставку.