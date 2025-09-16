Правительство Свердловской области ушло в отставку

Сегодня в Екатеринбурге прошла церемония инаугурации губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Согласно процедуре, после официального вступления главы региона в должность, областной кабмин в полном составе ушёл в отставку.

Министры продолжат работу в качестве исполняющих обязанности до тех пор, пока не будет утверждён новый состав правительства. Губернатор будет согласовать с депутатами Законодательного собрания(ЗакСО) региона должности четырёх ключевых министров: первого вице-губернатора, министра финансов, министра соцполитики и главы МУГИСО.

Ближайшее заседание ЗакСО пройдёт 25 сентября.

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Денис Паслер, выдвинутый от «Единой России», победил на досрочных выборах главы региона, набрав 61,30% голосов.