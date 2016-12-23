«Меня бросили на баррикады». Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над справедливороссом Бурковым

Депутат Госдумы РФ от Нижнетагильского одномандатного округа Алексей Балыбердин получил премию «Гамбургский счёт» за победу над федеральным парламентарием от «Справедливой России» Александром Бурковым.

Тагильчанин участвовал в номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Госдуму (одномандатный округ)». Первое место он разделил вместе с Дмитрием Морозовым, который победил в Черёмушкинском, самом оппозиционном, округе в Москве.

Премия «Гамбургский счёт» присуждается впервые, она была учреждена Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО). Её эксперты отметили несколько сильных сторон кампании Балыбердина: использование лидеров общественного мнения, ставка на встречи с избирателями (180 встреч провёл сам кандидат, ещё более 1000 – ЛОМы, которые его поддерживали), разработка и внедрение в сознание разных электоральных групп трёх разных образов кандидата – от земляка-заводчанина до эффективного политика.

«Стать депутатом мне в первую очередь помогла работа слаженной команды, поддержка главы города Сергея Носова, руководителей наших основных промышленных предприятий – исполнительного директора “Уралвагонзавода” Владимира Рощупкина и управляющего директора НТМК Алексея Кушнарёва, а также глав городов, которые входят в Нижнетагильский округ. Не могу не отметить профессионализм своего штаба – на 101%, – возглавляемого Александром Шереметьевым. Он собрал вокруг себя коллектив, который и помог мне провести предвыборную кампанию в нужном русле, без них я бы не справился. И конечно, я благодарен каждому избирателю, который проголосовал за меня и не поддался на грубые провокации, направленные в мой адрес. Это была первая в моей жизни предвыборная кампания, достаточно тяжело она мне далась, будто меня на баррикады бросили, но при поддержке коллег и вышеперечисленных людей мне удалось победить очень серьёзного соперника», – рассказал АН «Между строк» Алексей Балыбердин.

Напомним, Нижнетагильский округ прославился ещё на старте выборов в Госдуму. После победы на праймериз «Единой России» начальника местной полиции Ибрагима Абдулкадырова результаты предвыборного голосования со скандалом были отменены, а сам полковник уличён в использовании административного ресурса.

«Сложилось чёткое ощущение, что ЕР без боя отдаст округ оппонентам. Оно окрепло, когда в округе появился эсер Александр Бурков, опытный боец, блестяще организовавший не одну партийную кампанию. Молодой, никому не известный профсоюзный деятель “Уралвагонзавода” Алексей Балыбердин, которого отрядила в конце концов ЕР, всерьёз воспринимался мало кем, – отметил член комитета РАСО по политтехнологиям Эдуард Коридоров. – Бурков, начав нижнетагильский поход, недооценил тех, кто стоял за Балыбердиным: харизматичного тагильского мэра Сергея Носова, который показательно возглавил местную ячейку ЕР, и главу администрации губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова, соединяющего адмресурс с богатым политическим опытом. Вместо странного и слабого визави Бурков неожиданно получил всю мощь ЕР, какую только можно было собрать в Нижнем Тагиле. Балыбердин встал в один ряд и с мэром, и с кандидатами в ЗакСо, весьма популярными в городе. К финишу кампании Бурков пришёл с жалобами на то, что его не пускают и в СМИ, и на билборды, и с расколом в городском отделении СР, лидеры которого выступили в поддержку команды Носова. Слагаемые победы Балыбердина – умелая полевая и медийная кампания, синхронизация кампаний ЕР в Госдуму и ЗС, мощная поддержка ЛОМов, мобилизация сторонников в день голосования. Оппонент не смог этому противопоставить почти ничего. Победа единоросса была сокрушительной».

Ещё три года назад Алексей Балыбердин работал в профсоюзе корпорации «Уралвагонзавод» и был известен только участием в поездке тагильской делегации во главе с полпредом Холманских к президенту Владимиру Путину. После того визита региональные власти приняли программу комплексного развития Нижнего Тагила, а глава государства личными указами распорядился реконструировать драмтеатр и построить физкультурно-оздоровительный комплекс на ГГМ (ФОК «Президентский»). Позже Балыбердина назначили заместителем руководителя тагильского отделения движения «В защиту человека труда».

После победы на выборах в Госдуму политик вошёл в состав комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В его рамках в конце ноября он создал и возглавил экспертный совет по развитию моногородов. В начале декабря Алексея Балыбердина назначили замглавы Уральского Межрегионального координационного совета «Единой России» по Свердловской, Тюменской областям, ХМАО и ЯНАО. Важное кадровое решение было принято в ходе заседания президиума Генсовета партии.

«Гамбургский счёт» получил в этом году и Владимир Путин. Он стал политиком года с формулировкой «за определение политической повестки в России и за её пределами». Победителем в номинации «Лучшая кампания по выборам в Государственную думу (партийный список)» стала партия ЛДПР: эксперты оценили её «яркую и креативную избирательную кампанию».

Антипремию «Провал года» получила «Партия роста» за невыразительную думскую кампанию: партийное руководство «совершало одну за другой стратегические ошибки».

Политическая премия «Гамбургский счёт» присуждается «политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность».

Агентство новостей «Между строк»