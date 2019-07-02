«Люди думают, что я могу решить любой вопрос, но кто дал мне право нарушать закон?» Кто и зачем приходит на личные приёмы к мэру Владиславу Пинаеву

«Я за деньгами, без них не уйду. С людьми всё настолько плохо в этой стрелялке. У нас защищать страну нечем сейчас, стрелять нечем военным. А мне нечем мужиков больше вдохновлять, я уже вся выдохлась», – говорит тагильчанка. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев внимательно и с серьёзным выражением лица слушает её. Женщина уже несколько лет стоит на учёте у психиатра. На приём к главе города она пришла за 1,2 млн рублей для «своих гардемаринов из ФСБ». Отказать во встрече ей, как и другим жителям Нижнего Тагила, Пинаев не имеет права. Поэтому, чтобы успокоить её, просит оставить номер банковской карточки.

Пинаев: Сколько денег надо?

Тагильчанка: Надо 1,2 млн рублей, это самое малое.

Пинаев: Почему именно 1,2 млн рублей?

Тагильчанка: Я половину возьму себе, а остальными поделюсь с теми, кто вокруг меня, своими: из ФСБ, с гардемаринами. Откуда у них-то деньги? У вас всё хорошо в этом ведомстве, а у нас всё плохо. Каждую ночь компьютерный скулёж этих людей, они там рабы. И лично у меня всё плохо, в любви плохо. У меня сына, всю родню туда засосало, в эти стрелялки. Так не должно быть.

Пинаев: Согласен с вами полностью. Вы мне скажите, там – это где хоть?

Тагильчанка: Я не могу сейчас вернуться туда пустая, это будет всё.

Пинаев: И где я должен взять 1,2 млн рублей?

Тагильчанка: Вот у Диденко выгребли 8 млн, а вы мэр или не мэр? У вас должна быть хоть какая-то заначка на чёрный день. Идите и растрясите её. И вообще вам надо напрягать губернатора. Это не ваш вопрос, это его вопрос. Мы защищаем не отечество, а грязную политику. Может есть какой-то электронный механизм поддержки? Горячкин же за всё это дело отвечает, так напрягите его, чтобы он что-то придумал.

Пинаев: Так он ещё расслабиться не успел. Вы оставьте номер своей карточки, мне же как-то надо вам деньги перевести. Придумаем что-нибудь.

Согласно законодательству, мэр должен проводить личный приём граждан 2 раза в месяц. Но если бы обязанности такой не было, отмечает Пинаев, он от встреч с жителями Нижнего Тагила всё равно бы не отказался. Ведь многие из них, по его словам, приходят с реальными проблемами, которые требуют реальных решений. Журналист АН «Между строк» посетил несколько таких приёмов и выяснил, кто и зачем месяцами ждёт встречи с главой города, а также как сам глава реагирует на просьбы тагильчан, их слёзы, угрозы и критику.

ЖКХ и благоустройство. «Отремонтируйте мне квартиру (подъезд, дом)»

Записаться на личный приём к главе города можно двумя способами: по телефонам в мэрии или придя в отдел по организации работы с обращениями граждан. Одна из самых распространённых и болезненных тем, которые приходится обсуждать во время приёмов, – ремонт зданий, на которых «висят» долги за жилищно-коммунальные услуги. Многоквартирные дома делаются за счёт средств собственников квартир в них. Многие жители годами исправно платят за услуги ЖКХ и ждут, когда здание, где они сейчас живут, приведут в порядок. Однако из-за соседей-неплательщиков денег на капремонт дома не хватает, и сроки его проведения всё время затягиваются. Она из заложниц такой ситуации – жительница дома № 47/1 на ул. Победы. Она уже несколько лет мечтает о ремонте подъезда, но владельцы других квартир задолжали за ЖКУ уже более 2 млн рублей. Единственный выход – активизировать работу судебных приставов по взысканию задолженности.

“УправДом” занимается этим домом и славу богу, – тяжело вздыхает после приёма Владислав Пинаев. – Самое обидное, что приходят как раз те, кто платит. Показывают квитанции и просят заставить соседей платить. Есть предприятие, которое поставляет ресурс, управляющая компания, собственник, который вправе поменять управляющую компанию. Есть суды, служба судебных приставов, которая как раз обязана взыскивать деньги с должников. Ну придут у меня спецы, акт составят о плохом состоянии помещений, отдадут его в ГЖИ – всё. Пальчиком только погрозить можешь».

Другие тагильчанки предлагают переселить всех соседей-неплательщиков, ведущих асоциальный образ жизни, в один дом или квартал.

Пинаев: Вы что хотите в городе 13-й район сделать?

Тагильчанки: А почему бы и нет?

Ещё две женщины просят отремонтировать их квартиры. В доме на Кутузова, 15, где они живут, долгое время протекала кровля. Из-за этого многие помещения, по словам тагильчанок, стали непригодными для жилья. Сейчас в доме идёт капитальный ремонт, но жительницы города уверены, что власти должны помочь им привести в порядок и их собственные квартиры.

Тагильчанки: Требуем, просим помочь нам каким-то образом отремонтировать наши квартиры. Мы сами пенсионерки, у нас таких денег нет. В доме всё прогнило, полы отошли, стены в трещинах.

Пинаев: Есть Жилищный кодекс, в нём чётко прописано, кто и за что отвечает. Мы все с вами живём по закону. Вы – собственники помещений, наняли управляющую компанию и теперь говорите, что она ничего не делает и я должен давать ей поручения, а не вы. Так? Вы ей платите деньги, ни разу не привлекли её к ответственности за содержание дома, и теперь просите дать ей распоряжение: «Пусть им отремонтируют квартиру»? Егор Владимирович (Копысов, начальник управления ЖКХ тоже присутствует на приёме. – Прим. ред.), съезди, квартиры посмотри, евроремонт не обещаю. А вы либо меняйте управляющую компанию, либо сами хоть как-то воздействуйте на неё.

Жалуются жители обычно также на постоянный холод в квартирах, большую шумовую нагрузку от автомобилей, которые ездят по находящимся рядом с жилыми домами дорогами, отсутствие хороших детских площадок и парковочных мест. Ежегодно всплеск обращений горожан возникает во время запуска и отключения отопления в многоквартирных домах. Накануне мая многие тагильчане жалуются на жару в квартирах и просят отключить отопление побыстрее. Позже другие обвиняют мэрию в том, что отопительный сезон завершили слишком рано.

Земельные участки для многодетных семей. «Лучше бы вообще землю никому не давали»

Ещё одна болезненная тема – выдача бесплатных земельных участков многодетным семьям для строительства домов. Сегодня в Нижнем Тагиле в очереди находятся более тысячи многодетных семей. При этом многие льготники отказываются от земель из-за отсутствия на территориях нужной инфраструктуры. Те, кто участки ещё до прихода к власти Владислава Пинаева всё же получил на Ольховке, Пырловке или Руднике, заваливают мэрию и администрации районов просьбами провести туда сети коммунальной инфраструктуры и дороги. При этом стоят такие «хотелки» не один миллиард рублей. В мае 2018 года одной из многодетных семей выделили земельный участок в районе Ольховки. Жить там, по словам тагильчан, сейчас невозможно.

Многодетная семья: Там полуполе-полулес, участок по навигатору нашли.

Пинаев: Зачем вы этот участок взяли-то? Сейчас бы деньги получили вместо него.

Многодетная семья: Если бы раньше об этом было известно, то не взяли бы. Мы спрашивали, можно ли деньги вместо участка взять, нам тогда в Центре земельного права сказали: «Если откажетесь, вообще ничего не получите раз выдаются участки, значит, инфраструктура там вся есть».

Пинаев: Хотел бы я посмотреть в глаза тому человеку, который сказал вам это. А вы строиться там собираетесь вообще?

Многодетная семья: У нас четверо детей, внуки пошли, почему бы и нет? Но там ужас сейчас, вообще невыносимо жить. Зачем такие участки вообще выделяются? Для отписки? Что нам теперь делать?

Пинаев: Честно вам скажу, я вообще против, чтобы такие участки земельные давали. Чтобы построить туда дорогу, нужны миллиарды. Ещё газ нужен, электричество. Можете обижаться на меня….

Многодетная семья: На вас-то за что обижаться? Может, хотя бы ориентиры какие-то там сделаете, чтобы можно было свой участок найти без навигатора, картошку там садить будем.

Пинаев: Да у вас там своруют всё.

Многодетная семья: И что нам делать с этим участком теперь?

Пинаев: Вы там не одни такие, надо, конечно, потихонечку всё делать, хотя бы понемногу, но сроки я вам сейчас назвать не могу. В этом году мы по дороге уже не успеем ничего сделать, в следующем попробуем сделать хотя бы какой-то отрезок. Надежда есть.

В этом году мэрия Нижнего Тагила начала, наконец, выдавать многодетным семьям деньги вместо бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По 200 тысяч рублей смогли получить те жители города, которые зарегистрировались в списке очерёдности на получение участков до 1 апреля 2016 года. Выплаты сделали уже почти 400 тагильчанам.

«Лучше бы сказали, что земли нет и всё, как в Екатеринбурге, – сердится Пинаев. – В Центре земельного права спецы сидят. Реально понимают, что ни в бюджете денег нет, нигде, и всё равно участки эти предлагают, лишь бы галочек наставить. А потом люди ко мне приходят и спрашивают, почему я, гад такой, те или иные команды даю и денег ни на что не выделяю. А их возмущение по-человечески понять можно. Там ведь поле и лес. Конечно, теоретически можно было бы там и дорогу сделать, и сети провести, но всё упирается в деньги. Если зарабатываешь 10 рублей, не можешь израсходовать 20 рублей, нравится тебе это или нет».

Волонтёрство. «Ищем пропавших людей, нужно помещение!»

Приходят на встречу с мэром и представители волонтёрских организаций. Например, во время одного из последних приёмов за помощью к Пинаеву обратились создатели отряда «Скорпион», которые уже 2,5 года занимаются поиском пропавших уральцев. В состав отряда входят более 20 человек, они прошли необходимое обучение, и сейчас на их счету уже свыше 180 поисковых операций. При этом у всех есть основная работа. А руководитель отряда Игорь Гапонов сейчас учится на врача. «Скорпионовцы» всегда рады любой поддержке – бензином, техникой, добровольцами. К мэру Владиславу Пинаеву они пришли, чтобы попросить его помочь с помещением, где мог бы базироваться отряд.

Игорь Гапонов: Нужно помещение с допуском 24 часа в сутки, потому что поиск в основном ночью идёт, к нам заявка поступает ночью.

Пинаев: У нас помещений-то хороших не осталось. Марина, у нас есть что-нибудь такое?

Марина Михайлова (начальник управления муниципального имущества): Мы написали им ответ, чтобы они на сайте посмотрели, какие есть свободные помещения.

Пинаев: Вы посмотрели?

Игорь Гапонов: Мы не поняли, как этим пользоваться, не нашли.

Пинаев: Марина Валерьевна, может, объяснишь им?

Глава города отправляет волонтёров в кабинет к начальнику управления муниципальным имуществом Марине Михайловой, она поможет тагильчанам подобрать подходящее помещение.

Кто дал мне право нарушать закон?

Владислав Пинаев начал вести личные приёмы тагильчан сразу после отъезда экс-мэра Сергея Носова в Магаданскую область – с 18 июня 2018 года. До середины мая 2019 года ему удалось встретиться с 202 жителями города. При этом 174 тагильчанина были записаны на приём к Носову, но так и не дождались своей очереди. Часть из них отказалась от визита в мэрию, так как их проблемы вопросы удалось решить ещё до личной встречи с Пинаевым.

«Большинство людей приходит с реальными проблемами, которые раньше им решить не удалось, – отмечает Пинаев. – При этом часть вопросов снимается ещё до встречи, во время подготовки к приёму. Иногда проблема связана с недопониманием ситуации или с нежеланием специалиста разбираться и нежеланием помочь. Но если человек к тебе пришёл, значит, он ждёт от тебя реальной помощи, ты его последняя надежа. Бывает, что решение проблемы созревает во время её обсуждения».

Сейчас приёма у главы города ожидают более 50 человек. Пинаев встречается с тагильчанами два раза в месяц. На один приём может быть записано от 13 до 22 жителей, количество зависит от уровня сложности вопросов.

Пинаев: Многие считают, что глава города отвечает за всё и может решить даже самые нерешаемые вопросы. Часть людей приходят уже по кругу. В своё время им не смогли помочь [экс-мэр Носов] Сергей Константинович, его заместители, начальники управлений, ГЖИ и прокуратура. Приходят и настойчиво просят решить их вопрос. Но в таких случаях часто есть некий юридический аспект. Ты морально готов им помочь, а на самом деле сделать ничего не можешь, потому что все твои действия сразу же оспорит прокуратура.

Журналист: И что вы делаете в таких ситуациях?

Пинаев: Выслушиваю и объясняю всё то же самое, что говорили ранее человеку. А я что сделаю? Кто дал мне право нарушать закон? Всегда надо честно говорить сразу, решаем вопрос или нет, и в какие нужно обратиться инстанции. Иногда удаётся решить вопросы, которые не входят в мою компетенцию, путём созвона с управляющими компаниями, градообразующими предприятиями, коллегами, правительством. Нас лишили многих полномочий, помогают личные отношения.

Журналист: Как люди реагируют на отказ помочь?

Пинаев: Тот, кто в первый раз приходит, как правило, нормально реагирует, понимает, что его вопрос – это не мои полномочия. Тот, кто ходит по кругу, реагирует более эмоционально. Многие плачут, особенно женщины. Помню, одна женщина пришла, в возрасте. Начала рассказывать про то, что у неё мусор возле дома лежит, а потом расплакалась из-за того, как тяжело ей сейчас одной, без мужа, живётся. И не всегда даже знаешь, что сказать в такой ситуации. Некоторые приходят на приём вообще поговорить, им просто не хватает общения, внимания.

Журналист: Угрожают, что будут писать жалобы на вас губернатору, президенту?

Пинаев: Бывает. Одно время было такое – что ни скажи, ни сделай, ответ один: «Напишем Путину».

Многие тагильчане приходит с вопросами, касающимися предоставления жилья. После того как в СМИ появилась информация о выделении денег на ремонт местных улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», жители города стали просить привести в порядок и внутриквартальные проезды. При этом средства на эти цели в федеральной программе не предусмотрены.

«Глава при общении с людьми больше, пожалуй, на стороне пришедших на приёмы людей, нежели на стороне противной. Поэтому если есть какая-то малейшая возможность помочь им, то она используется. Он хочет помочь. Все главы на личном приёме очень близко воспринимают проблемы, с которыми люди к ним приходят. Потому что приходят люди, которые уже несколько раз обошли кабинеты разных чиновников», – говорит Валентина Раудштейн, начальник отдела по организации работы с обращениями граждан.

Валентина Раудштейн работает в мэрии с обращениями тагильчан уже при третьем мэре.

«Нельзя сказать, при каком главе было больше обращений, – отмечает Раудштейн. – Всплеск, как правило, наблюдается после выборов и прихода нового главы города. Есть ведь такая категория – ходоки. Они приходили при Валентине Исаевой, при Сергее Носове, и считают, если при тех главах не были решены их вопросы, то в этот раз должно быть принято уже решение в их пользу».

Некоторые жители города используют приём мэра, чтобы высказать накопившиеся к властям разного уровня претензии. Например, представители общественного движения пришли в июне к Пинаеву с вопросами о высоких тарифах на вывоз мусора в Северной зоне и отмене прямых выборов главы города. Но оба вопроса не входят в полномочия главы города.