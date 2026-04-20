Любитель летней резины устроил серьёзное ДТП под Нижним Тагилом

В ночь на 19 апреля на 158-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, 52-летний водитель Lada Xray, направляясь со стороны Кушвы в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в одну из больниц Нижнего Тагила.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль Lada Xray двигался на летних шинах, несмотря на несоответствующие погодные условия — дождь и снег, а также наледь на дороге. Водителем оказался житель Нижнего Тагила с 27-летним стажем вождения, который за этот год уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водитель встречной иномарки также дважды привлекался к административной ответственности. В момент аварии все участники были пристёгнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что использование летних шин при смешанных осадках и уличных температурах ниже -5°С недопустимо. Выбор скоростного режима и стиля управления без учёта состояния дорожного покрытия в таких условиях ведёт к потере контроля над управлением, заносам и авариям, в том числе с тяжкими последствиями.