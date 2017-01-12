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13 Янв 2017 12:43 | Метки: Новости

LIFE назвал главного претендента на роль лидера криминальной России после ареста Шакро Молодого. «Впервые в истории им может стать представитель славянского клана»

В российском криминальном мире начались выборы нового лидера, сообщил LIFE. По сведениям издания, главный претендент на эту роль после ареста Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, – представитель славянской диаспоры Юрий Пичугин по прозвищу Пичуга. Его поддерживает Василий Христофоров, которого LIFE называет влиятельным «вором в законе» Воскресом.

«Впервые в истории отечественного криминалитета лидером всероссийского мафиозного клана может стать представитель славянского крыла, – пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах LIFE. – А вот у кавказцев пока вышла заминка: пока славянское крыло объединилось вокруг единого кандидата, кавказские кланы разрозненны и до сих пор не определились с наиболее достойным на пост лидера российских мафиози».

Собеседник издания рассказал, что 11 января в московском ресторане «Батони» прошло собрание криминальных авторитетов, на котором обсуждались кандидатуры на смену Шакро. Среди 30 присутствовавших были Пичуга и Воскрес, а также Георгий Диаквнишвили (Гия Длинный) и Паат Твалчрелидзе (Паат Маленький). Оперативники уголовного розыска накрыли сходку, но не нашли у «воров в законе» ничего запрещённого, потому отпустили их после проверки картотеки и «профилактической беседы».

«На сходке собрались представители так называемого славянского крыла и кавказского, которые обсуждали кандидатов. Впервые за историю российского криминалитета "королём воров" может стать представитель славян. По некоторым данным, кавказцы пригласили на встречу коллег-славян, чтобы обговорить детали предстоящих выборов и кандидатов. Они просили перенести сроки выборов, потому что ещё не определились с человеком от своего крыла», – рассказал источник LIFE в спецслужбах.

Он добавил, что претендентами от кавказской диаспоры «воров в законе» могут стать Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) и Дмитрий Чантурия (Мирон). В славянском клане, кроме Пичуги, рассматриваются кандидатуры Владимира Тюрина (Тюрик), Олега Шишканова (Шишкан) и Алексея Петрова (Петрик). По мнению оперативников, возможен вариант совместного управления: со славянским лидером и кавказским советником.

По данным LIFE, Юрий Пичугин начал свою криминальную карьеру более 30 лет назад в республике Коми. В 1983 году его приговорили к полуторалетнему сроку лишения свободы за кражу. В 1987-м он отбывал срок за грабёж, а через год вернулся за решётку из-за мелкого хулиганства. В 90-е Пичуга стал «вором в законе» и «смотрящим» по Коми. В 1998 году он с друзьями избил трёх людей, а одному из них отрезал ухо. Судья приговорил Пичугина к трём годам тюрьмы, но тот был освобождён от наказания по амнистии. В 2009 году Пичуга попался на вымогательстве активов бизнесмена Сергея Терентьева и спустя два года скрылся в Украине. В 2012-м Сыктывкарский городской суд заочно приговорил его к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима за самоуправство. Последние восемь лет Пичуга, по словам оперативников, является одним из главных заправил в российском криминалитете.

«Если Шакро Молодой отвечал за идеологию и организационные вопросы, то Пичуга являлся техническим директором: присматривал за финансовыми потоками, распределял средства, решал другие вопросы. Однако можно сказать, что Пичуга является давним оппонентом Шакро», – рассказал источник в спецслужбах LIFE.

Сам Шакро вообще против выборов нового лидера криминальной России, сообщил собеседник LIFE. По его словам, криминальный авторитет заявил, что сможет управлять ситуацией, даже находясь в заключении.

«Шакро уже отправлял послания о том, что не нужно проводить никакие выборы. Тем более, если воровские кланы не смогут договориться, всё это может закончиться войной», – рассказал один из оперативников МВД изданию.

Шакро был арестован в июле 2016 года, через полгода после перестрелки у московского ресторана Elements. Его обвиняли в вымогательстве 8 миллионов рублей у хозяйки этого заведения: якобы она не заплатила деньги дизайнеру Фатиме Мусиковой. В декабре 2015-го возле Elements произошла перестрелка, жертвой которой стали два человека. Позже к этому прибавилась статья о создании преступного сообщества. При этом Шакро инкриминировали руководство не отдельной криминальной группировкой, а всей российской организованной преступностью. Как передавал «Коммерсантъ», в материалах его уголовного дела впервые в истории российской юридической практики появилось понятие «лидер преступного сообщества России».

Агентство новостей «Между строк»

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