Леонид Волков официально объявил о закрытии сети штабов Навального

Соратник оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков в своём телеграм-канале сообщил о закрытии федеральной сети штабов политика.

По его словам, сохранение работы сети штабов «в нынешнем виде невозможно», так как оно «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечёт за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. <…> Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — сообщил Волков.

Он отметил, что соратники Навального «не опускают руки».

«Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами. Вы им поможете, и всё у них получится», — заключил соратник Навального.

Ранее, 26 апреля, штабы Навального объявили о приостановке своей деятельности — после того, как сделать это потребовал прокурор Москвы Денис Попов на заседании по признанию ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями.

Прокуратура Москвы потребовала признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального экстремистскими организациями 16 апреля. Ведомство утверждает, что соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

* По решению Минюста России ФБК, Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.