Прокуратура попросила в качестве обеспечительной меры приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией

Прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд в рамках досудебной подготовки к процессу о признании Фонда борьбы с коррупцией* и штабов Навального экстремистскими организациями приостановить деятельность ФБК и штабов, сообщил в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

В обращении прокуратуры сказано, что на сайтах ФБК и штабов размещаются «экстремистские материалы, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам». Там также отмечается, что 21 апреля прошли «незаконные публичные акции» (митинги в поддержку Алексея Навального), которые были организованы «посредством сети Интернет».

Интересы ФБК представляют адвокаты «Команды 29» Иван Павлов и Валерия Ветошкина. Как говорилось в сообщении «Команды 29», 26 апреля адвокаты встречаются с судьёй и представителями прокуратуры для ознакомления с материалами дела, предварительная дата судебного заседания — 29 апреля. Часть материалов дела засекречена, так как якобы содержит государственную тайну.

«Материалы дела по признанию ФБК экстремистской организацией содержат государственную тайну. Нам не впервой участвовать в закрытых процессах, мы хорошо знаем, что такое государственная тайна, и умеем с этим работать. Мы также знаем, какая именно информация не может быть засекречена ни при каких условиях. Мы понимаем, как важно всем знать, в чём суть претензий властей к ФБК, поэтому сделаем всё, чтобы сделать процесс максимально открытым для широкой аудитории, формально не разглашая при этом никаких государственных секретов», — заявлял Иван Павлов.

С иском в суд с требованием признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями в связи с «фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности» прокуратура Москвы обратилась 16 апреля. По мнению ведомства, эти организации занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации «под прикрытием либеральных лозунгов».

«Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"», — говорилось в сообщении надзорного органа.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.