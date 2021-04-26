Штаб Навального в Екатеринбурге объявил о приостановке деятельности

Штаб оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге заявил о приостановке деятельности в связи с решением московской прокуратуры в рамках досудебной подготовки к процессу о признании ФБК* и штабов Навального экстремистскими организациями, пишет Znak.com.

С сегодняшнего дня все социальные сети и ресурсы организации временно заморожены, там не будут публиковать актуальную информацию.

«К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сторонников. Начиная с сегодняшнего дня на этой странице не будет появляться никакой информации. Она будет заморожена. В ближайшее время мы поменяем у неё название и максимально обезличим. Это же произойдёт и с остальными страницами нашего штаба в социальных сетях», — говорится в телеграм-канале екатеринбургского штаба Навального.

В сообщении, распространяемом штабом, говорится, что его активисты «продолжат борьбу с партией "Единая Россия"».

«Бороться будет непросто, но мы обязательно победим, потому что нас много и мы сильные. Россия обязательно будет свободной и счастливой», — сообщают представители штаба.

Заседание суда по признанию ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями проходит сегодня в Мосгорсуде. В преддверии процесса прокуратура Москвы приняла решение по приостановке деятельности штабов Навального, а также обратилась в суд с аналогичным требованием по ФБК. Последний является некоммерческой организацией, поэтому решение о таких организациях принимает только суд.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.