В частном секторе Нижнего Тагила мужчина после ссоры с соседями протаранил их забор на квадроцикле

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому делу в отношении мужчины, который испортил имущество соседей.

24 октября прошлого года между соседями в частном секторе произошла очередная перепалка по поводу использования дороги общего пользования и прилегающей территории. По версии истца, ответчик несколько раз ударил калитку его дома и бросал камни в него и его супругу. Спустя некоторое время ответчик выехал со своего двора на квадроцикле и намеренно наехал задним ходом на металлический забор соседа, повредив почти 17 метров ограждения.

В суде мужчина вину не признал и утверждал, что в тот день вообще не приближался к дому соседа, а его квадроцикл находился в другом месте. Кроме того, он настаивал на том, что конфликт изначально был спровоцирован действиями истца, все доказательства его вины сфальсифицированы, а сумма ущерба завышена.

Согласно ст. 15 (возмещение убытков) и ст. 1064 ГК РФ (общие основания ответственности за причинение вреда), причинитель вреда должен доказать свою невиновность, что ответчик сделать не смог. Мужчина не предоставил доказательств невиновности, а также более разумного способа устранения повреждений или иного размера ущерба. В пользу его виновности были предоставлены видеозаписи, показания свидетелей и справка из Гостехнадзора о принадлежности техники.

В итоге суд признал ответчика виновным и удовлетворил исковые требования в полном объёме. С владельца квадроцикла было решено взыскать почти 54 тысячи рублей материального ущерба и государственную пошлину в размере 4 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое изначально было вынесено полицией, было отменено прокуратурой. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту умышленного повреждения имущества — по ст. 167 УК РФ, по которой мужчине может грозить до двух лет тюрьмы.