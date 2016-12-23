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23 Дек 2016 15:34 | Метки: Новости

Краснодарского активиста арестовали за прикреплённый к бюсту Дзержинского крест

Общественного активиста Алексея Кнедляковского задержали на 15 суток за то, что он прикрепил к памятнику Феликсу Дзержинскому в Краснодаре крест. О задержании информирует «Медиазона» со ссылкой на жену арестованного. По словам присутствовавшей на суде активистки Нины Соловьёвой, судебное разбирательство длилось всего шесть минут. Задержанного общественника осудили за мелкое хулиганство. Уточняется, что следователь в качестве доказательства вины Кнедляковского представил съёмку камер видеонаблюдения, но сам момент прикрепления креста на памятник на них запечатлён не был.

Ранее, 20 декабря, в День работника органов госбезопасности, активист устроил акцию «Новый чекист».

«Акция ко Дню чекиста в Краснодаре. “Новый чекист”. Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества. Он руководит ненавистью и местью, ведёт энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремлённостью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что, кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет. Он – новый чекист», – написал Алексей Кнедляковский на своей странице в Facebook.

Позже новость о прикреплённом к памятнику кресте удалили со многих новостных порталов, которые работают в Краснодаре.

Агентство новостей «Между строк»

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