Конкурс на концессию по спасению системы водоснабжения Нижнего Тагила за 6,8 млрд рублей перенесли

Тагильские чиновники снова отложили реабилитацию Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов. Администрация города внесла изменения в документацию конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений водохранилищ. Из-за этого сроки окончания подачи заявок потенциальных инвесторов сдвинулись с 31 января на 27 февраля, их предложения будут рассматривать не до мая, а до июня. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии и подписано и. о. главы Нижнего Тагила Вячеславом Горячкиным. Притом только в середине декабря 2018 года мэрия объявила новый конкурс на концессию по спасению системы водоснабжения города. Она исключила из технического задания строительство очистных сооружений канализации и снегоплавильной установки, снизив, в том числе за счёт этого, стоимость концессии более чем в два раза — с 16 млрд рублей до 6,8 млрд с НДС 20%.

Основными объектами концессии останутся «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды, они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки. В состав технологической схемы очистки воды включены блоки коагуляции, мембранной ультрафильтрации, обеззараживания при помощи гипохлорита натрия.

В постановлении отмечается, что если концессионер нарушит сроки создания и ввода в эксплуатацию какой-либо части объекта соглашения, то мэрия не станет платить ему деньги. Выплату компания получит только после того, как выполнит свои просроченные обязательства. Если же инвестор нарушит требования горадминистрации при строительстве станций водоподготовки, то они не будут считаться созданными и введёнными в эксплуатацию.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на пресс-конференции 16 января, отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк», подчеркнул значение водной концессии для Нижнего Тагила, сообщив, что это именно то, что сегодня необходимо городу. По словам лидера области, в ранее предложенных кандидатами проектах были выявлены серьёзные замечания. Чтобы организовать и провести открытый конкурс на право заключения водной концессии, нужно подготовить более качественную документацию. Куйвашев также отметил, что в первом проекте соглашения было много ненужных трат.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.