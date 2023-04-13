«Когда зритель видит, как это чудо создаётся». В Нижнетагильском цирке прошла открытая репетиция программы

В преддверии Всемирного дня цирка по инициативе Росгосцирка в филиалах компании по всей стране проходят открытые репетиции, Нижнетагильский цирк не стал исключением. Здесь состоялись репетиция и мастер-класс от артистов программы «Звёзды мирового цирка» (0+), которую можно увидеть на арене до 16 апреля. На мероприятие пришли более 200 человек: учащиеся цирковых студий, театральных кружков, студенты колледжа искусств, их наставники и родители.

«Когда зритель видит всё, что происходит на манеже, изнутри, как это чудо создаётся, то у него появляется совершенно другое отношение к цирку. Когда зритель смотрит готовый, отрепетированный номер, он понимает, что это сложно, но не понимает насколько. То, что мы видим во время представления, — это лишь малая верхушка айсберга. А ещё людям интересно задать вопросы артисту, который умеет делать невероятное. Ведь не каждый может крутить тройное сальто или подниматься под купол. На открытой репетиции все могут ощутить себя внутри процесса и побыть в роли артиста», — рассказал директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

После каждого номера дети и взрослые задавали артистам вопросы. Больше всего зрителей интересовало, боятся ли воздушные гимнасты и канатоходцы высоты и долго ли нужно учиться, чтобы крутить сальто под куполом цирка. Также ребята пытались узнать секреты фокусов у клоуна Бо.

По окончании общения с публикой артисты поделились тайнами профессии. А зрители смогли попробовать походить по настоящему натянутому канату, попрыгать на специальной пружинистой доске, как истинные акробаты, побыть в роли жонглёров и воздушных гимнастов.

«Было интересно посмотреть на репетицию артистов, хоть и непривычно видеть их без костюмов. Аккуратность, терпение и внимание друг к другу у них в порядке вещей. За это время я узнала и открыла для себя много нового. Раньше даже и представить не могла, что балансир для канатоходцев может весить 25 килограммов. В общем, мне понравилось, живое общение с артистами дорогого стоит», — говорит зрительница Виктория.

Напомним, открытые репетиции Нижнетагильский цирк проводит не первый раз. Так, в апреле 2022 года на мастер-класс были приглашены многодетные семьи и семьи с детьми с особенностями здоровья. А в декабре 2021 года репетицию посетили дети, закончившие школу на четвёрки и пятёрки.