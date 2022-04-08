Что ест носорог и боятся ли высоты воздушные гимнасты? Артисты новой программы Нижнетагильского цирка ответили на вопросы детей в рамках открытой репетиции

В Нижнетагильском цирке прошла открытая репетиция с мастер-классом от артистов новой программы «Загадка старой игрушки» (0+), которую можно увидеть на арене до 24 апреля. На необычное мероприятие были приглашены более 300 гостей — многодетные семьи и семьи с детьми с особенностями здоровья.

Как рассказали «Афише МС» организаторы встречи, дети и взрослые смогли задать артистам все интересующие их вопросы. Большая часть из них касалась дрессуры и отношений с животными. Тяжело ли работать с тиграми, чем питается носорог… Также ребят интересовало, боятся ли воздушные гимнасты высоты и долго ли нужно учиться, чтобы стоять на катушках.

После общения с публикой артисты поделились секретами профессии. Ребята попробовали себя в жонглировании, кручении хула-хупов, а также в роли воздушных гимнастов.

«Нам очень понравилось, это так здорово! Я слушала не отрываясь. Услышать, что говорит человек, который выступает на арене, было очень интересно! Ещё и много нового о животных узнали. В цирке после ремонта ещё не были. У нас большая семья и не всегда есть возможность всей семьёй куда-то выбраться», — рассказывает мама четырёх ребятишек Наталья.

Напомним, подобные открытые репетиции Нижнетагильский цирк проводит регулярно. Так, в декабре 2021 года на мастер-класс были приглашены школьники, закончившие четверть на четвёрки и пятёрки.

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