В Нижнем Тагиле отличникам подарили билеты в цирк и провели мастер-класс по цирковому искусству  

Накануне в Нижнетагильском цирке состоялся мастер-класс от артистов шоу «Кипиш, Ёлка, Новый год!» (0+) для учеников школ Нижнего Тагила, Лесного, Невьянска, Качканара, Верхней Салды, посёлков Уралец и Цементный. Таким необычным способом подвели промежуточные итоги акции «Цирк — отличникам».

В 2021 году Росгосцирк в филиалах компании по всей стране запустил акцию «Цирк — отличникам». По окончании первого и второго полугодий школы городов — участников акции предоставят циркам данные об успеваемости детей с 1-го по 7-й класс. В Нижнетагильском цирке к акции присоединилась 21 школа Нижнего Тагила и других городов Свердловской области.

За хорошую учёбу 430 школьников, завершивших четверть на одни пятёрки, пригласили на мастер-класс в цирк и подарили билеты на новогоднее шоу «Кипиш, Ёлка, Новый год!». Артисты программы поделились с ребятами и их родителями секретами своего мастерства, провели открытую репетицию, а затем увлекательный мастер-класс. Каждый желающий отличник смог попробовать себя в том или ином жанре: жонглировании, акробатике, кручении обруча.